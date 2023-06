Indignación por un nuevo episodio de abucheos a un jugador de Portugal

Lisboa, 18 jun. Un nuevo episodio de abucheos a un jugador de Portugal durante un partido en casa, esta vez a Otávio, está generando una ola de indignación en el país, con críticas de jugadores, del seleccionador nacional e incluso de aficionados.

Después de que João Mário fuera abucheado en un choque a domicilio el pasado marzo, la situación se repitió con Otávio, centrocampista del Oporto, que recibió una oleada de pitos cuando saltó al campo en el minuto 87 del duelo Portugal-Bosnia disputado en el Estadio da Luz, feudo del Benfica.

Uno de los primeros en reprobar la situación fue el seleccionador, el español Roberto Martínez, que la calificó de "enfermiza" en rueda de prensa tras el triunfo por 3-0.

"Es duro para mí ver a un jugador que no tiene el apoyo de nuestra afición (...) Esto no ayuda a crear un equipo, no ayuda al entrenador a hacer un equipo y no ayuda a los valores del equipo", manifestó el técnico.

Martínez añadió que "la rivalidad futbolística de Portugal es buena, pero cuando juega la selección no es el jugador del club, sino de la selección".

Por su parte, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) consideró el episodio como "inaceptable" y criticó el "fanatismo" de los aficionados.

"Otávio es uno de los nuestros. Y debemos exigir de todos los portugueses el apoyo incondicional y el aplauso siempre que vista la camiseta de su país. Sin color, sin club, sin fanatismo", señaló el presidente de la Federación, Fernando Gomes, en un comunicado.

Añadió que "Otávio, el fútbol y Portugal se merecen mucho más".

El centrocampista luso-brasileño también recibió muestras de apoyo de sus compañeros, como Bruno Fernandes, que en declaraciones a la prensa pidió "no hacer de esto un hábito", o Palhinha, que lo calificó de "incomprensible".

"Es incomprensible y no sé qué más decir. Depende de cada uno mirarse a sí mismo y pensar en lo que tiene que hacer. Depende de la gente de la grada cambiar, creo que hace falta un poco de civismo", declaró el jugador del Fulham inglés.

Mientras, el Oporto salió en defensa de su jugador con una publicación en la red social Twitter -donde Otávio es este domingo el tema más comentado-, compartiendo una foto del centrocampista con los ojos cerrados y los dedos en las orejas con la descripción "Una imagen que lo dice todo".

Otávio, de 28 años, nació en Brasil pero adquirió la nacionalidad portuguesa, y desde entonces ha representado a Portugal en trece ocasiones y formó parte de la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. EFE

mc/pfm/ea