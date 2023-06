Carolina Marín: "Quiero quedarme con lo bueno de este torneo"

Madrid, 18 jun. La española Carolina Marín ha decidido quedarse "con lo bueno de este torneo" pese a haber perdido la final del Abierto de Indonesia ante la china Chen Yu Fei.

"He perdido en la final ante Chen Yu Fei en un partido duro. Una pena porque he jugado buenos momentos en el partido, pero a pesar de todo ha habido momentos de tensión, de bastantes fallitos y también me he salido del plan de partido y de juego que habíamos planteado", dijo Marín en declaraciones remitidas.

"Así es que quiero quedarme con las buenas sensaciones y ese cambio de concentración, sobre todo, desde cuartos de final. Quiero quedarme con lo bueno de este torneo", añadió la campeona onubense.

Tras "agradecer a toda la gente" que la "sigue y apoya a pesar de estos momentos", Marín habló de sus planes más inmediatos.

"Ahora vuelta a España a preparar unos días los Juegos Europeos y volvemos de nuevo. Gracias a todos", concluyó. EFE

moli/ea