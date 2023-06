Bagnaia vuelve a calificar de "divertida" la carrera y admite que "Jorge era más rápido"

Hohenstein-Ernstthal (Alemania), 18 jun. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), líder del mundial y segundo tanto en la carrera sprint como en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, ha vuelto a calificar la carrera como "divertida", para reconocer que ha "disfrutado más que ayer" y que ha echado "el resto, pero Jorge era más rápido".

"Quizás en las últimas vueltas tenía un punto más que él, pero no conseguía adelantarle y el toque que tuvimos en la penúltima vuelta fue definitivo. Había intentado ponerme delante y abrir hueco, pero quizás fui demasiado conservador en la gestión del neumático y cuando él se puso otra vez delante, intenté engancharme a él para atacarle al final; estoy contento por haber dado el máximo y porque dimos un paso grande de ayer a hoy", ha explicado Bagnaia.

"Era difícil adelantar en la curva uno porque tenía casi destruido el neumático trasero y con poco agarre, así que estaba intentando prepararme el adelantamiento antes, pero me pasé, me acerqué demasiado y le toqué. Estaba intentado hacer una estrategia distinta en otro punto del circuito pero no me salió bien", recuerda el piloto italiano.

"En todas las carreras todo el mundo me pregunta quién es el principal rival, está claro que Jorge y también Zarco van muy bien. Están teniendo grandes resultados y Jorge lleva tres podios consecutivos", indica Bagnaia sobre sus rivales.

Bagnaia reconoció: "Luchar contra un piloto de un equipo de fábrica o satélite es lo mismo, Ducati tiene la estrategia de dar las mismas armas a todos y esa creo que está siendo la clave del éxito, porque cada fin de semana recoge toda la información y permite comparar entre muchas motos y para mí esa es la mejor estrategia y por la que estamos mejorando tanto".

Al referirse a su moto, "Pecco" Bagnaia recordó: "A principio de temporada, cuando probé la nueva moto, vi que necesitaba algunas mejoras, pero carrera a carrera vamos mejorando y creo que en este momento la moto se encuentra en un nivel fantástico y ya es mejor que el año pasado".

Bagnaia aseguró que no le gustan "las órdenes de equipo". "Sin duda dependen de la inteligencia de cada piloto", añadió.

"El año pasado Enea ganó carreras y yo en ningún momento pedí a Ducati que le cerrase las puertas. Y este año es lo mismo, siento que con mi potencial puedo volver a ser campeón del mundo sin ningún tipo de ayudas", recalcó Bagnaia. EFE

JLL/og