Acosta reconoce que está siendo "competitivo"

Hohenstein-Ernstthal (Alemania), 18 jun. El español Pedro Acosta (Kalex), que logró su cuarta victoria de la temporada en Alemania reconoció que "lo importante es volver a ganar", pues no lo hacía desde su etapa de Moto3 y considera que están "siendo competitivos" y están "preparados para ganar en cualquier situación".

"Ha sido la primera vez en la que hemos sido muy competitivos en agua, yo creo que es con lo que más contento me voy de todo el fin de semana porque ahora creo que estamos preparados para ganar en cualquier situación y creo que poquito a poco estamos llegando al nivel que queremos y es el camino a seguir", afirmó Acosta, quien reconoció que el italiano Tony Arbolino, líder del Mundial de la categoría y que quedó segundo, "no falla, no falla".

"Hoy nos podríamos haber ido cerca de él -en puntos- y estamos a 15. Estamos siendo competitivos, estamos concentrados en nuestro trabajo, que es lo importante, y creo que es lo que nos va a llevar a unos resultados importantes", explicó el "Tiburón" del Puerto de Mazarrón.

"Creo que estamos cumpliendo los objetivos que nos pusimos a principio de año, que era estar en primera o segunda fila en cada carrera, ser competitivos en cada carrera y ahora pienso que somos candidatos o estamos siendo uno de los pilotos que puede ganar cada carrera", aseguró sin dudar Pedro Acosta.

Acosta señaló: "La experiencia del año pasado de haber cometido tantos errores me está ayudando a en equis situaciones, como hoy; el Pedro de hace dos años si ve que tiene dos segundos hubiera empujado para ver si llegaba a cinco. Hoy al final, cuando he visto que quedaban cinco vueltas, y tenía tres segundos, he dicho: ‘Va a ser muy difícil que nos quiten hoy la carrera’. Un pasito menos, acabar la carrera y llevar la moto al box".

"Al final Tony -Arbolino- mejorará, llegaremos a un circuito nuevo como Assen donde él si ha estado en los dos años que ha hecho Moto2 y es verdad que nos va a ser un poco más fácil, porque tenemos los datos del piloto que el año pasado ganó allí, pero tenemos que estar concentrados e intentar no cometer errores, tratar de sacar ventaja y el día que no sacar puntos", comentó Acosta sobre sus planteamientos y los del equipo.

"Assen será la segunda carrera de cero que empiece este año. Depende de cómo nos veamos ahí de rápidos y con la moto al sitio podemos ser igual de competitivos en India", comenta Acosta sobre la llegada a circuitos nuevos para él.

Pedro Acosta recordó a Marc Márquez al explicar: "En la época en la que me comparaban con él, ya decía que creo que Marc Márquez sólo hay uno. Sólo hay un piloto en el campeonato que se caiga tres veces, que quiera salir y que se caiga una cuarta, y que se caiga una quinta y que quiera salir otra y que lo pruebe otra".

"Si ha decidido no salir lo veo bien. Al final creo que tiene bastantes debilidades físicas, entre el dedo, el brazo, la vista… Creo que hay muchas cosas que le pueden salir mal, y que dar un paso para atrás como ha dado hoy es a lo mejor dar dos para adelante", aseguró Acosta.

"Al final es un piloto que de diez años que lleva en MotoGP ha ganado seis, es una burrada de títulos, y tres de los que no ha ganado ha sido porque no ha estado. Márquez es uno de los mejores pilotos que han pasado por este campeonato y no me puedo poner en su situación", recalcó Acosta. EFE

