Rodri: "Es una oportunidad única"

Róterdam (Países Bajos), 17 jun. Rodri Hernández ejerció como uno de los capitanes de la selección española al comparecer ante la prensa en la víspera de la final de la Liga de Naciones para lanzar a sus compañeros el mensaje de que la final de la Liga de Naciones, este domingo ante Croacia, "es una oportunidad única" de ganar un título para España y de sembrar "una mentalidad ganadora" para el futuro.

"Ganar un título sería muy importante después de todo este tiempo y volver a España en lo más alto es una oportunidad para todos. Sería muy importante no solo por ganar, si no para crear una cultura ganadora para futuros torneos. Es una oportunidad única. Ya hemos tenido esta experiencia ante Francia, no pudimos ganar, y es una nueva oportunidad para tener una mentalidad ganadora en futuros torneos", afirmó.

Rodri se ha convertido en el nuevo líder de la selección española, retomando el testigo de Sergio Busquets, al que elogia pero del que quiere separar su camino.

"Busquets ha llevado su camino, ha marcado una época en la selección y en su club, el mejor en su posición de todos los tiempos. Yo quiero llevar mi camino. He tenido la suerte de convivir y aprender de él, pero quiero llevar mi camino en la selección, contagiarme del liderazgo que él tenía, el poso en el campo, pero ser el jugador en el que me quiero convertir y siempre lo intentaré", manifestó. EFE

