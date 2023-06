Granada, 17 jun. EL 72 % de las personas no binarias, que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino, oculta su condición en el ámbito sanitario por miedo a la incomprensión o a cómo va a reaccionar su médico, y es que en España "los profesionales sanitarios no están preparados para tratar la diversidad de género".

Así lo ha expuesto en el marco del XXIX congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que se clausura este sábado, el doctor Juan Carlos Recio, miembro del área de conocimiento clínico de la SEMG, que ha asegurado que aún hay muchas reticencias entre los sanitarios a preguntar sobre sexualidad "y lo que no se pregunta, no se sabe".

Recio ha puesto el ejemplo de un hombre trans que acude a consulta y se tiene que hacer una mamografía (teóricamente es mujer). El sistema no permite autorizar esa prueba porque el paciente figura como hombre en la tarjeta sanitaria, lo que obliga al médico a sortear las trabas administrativas y pedir el estudio a través de cirugía, alegando que un varón también puede padecer cáncer de mama.

Con esta situación, el experto de la SEMG ha querido visibilizar los vacíos que entraña el sistema sanitario en la atención a este colectivo y ha insistido en que lo que predomina hoy es la voluntad de la persona, si se siente hombre o mujer, a diferencia de hace unos años cuando lo que influía era que el paciente se hubiese operado o siguiese un tratamiento hormonal.

"No estamos en una cápsula y si la sociedad tiene toda esa variabilidad, en la consulta la vamos a tener", ha subrayado este experto, que ha cifrado en un 55 % el porcentaje de pacientes no binarios que rechazan o demoran acudir a los servicios sanitarios por miedo a la discriminación y al estigma.

Recio ha achacado este recelo a experiencias traumáticas previas en las que el paciente no binario se ha sentido maltratado en la consulta del médico, y ha advertido de que todo esto tiene consecuencias, ya que sus patologías van a ser atendidas más tarde y tendrán más complicaciones o, por el contrario, optarán por un canal paralelo de medicación "con la falta de seguridad que eso supone".

Comprar hormonas por internet o hacerse tratamientos quirúrgicos fuera del país con consultas no regladas supone muchos riesgos, que si no están controlados pueden aumentar la mortalidad y la morbilidad del paciente, ha advertido.

Este experto ha dicho a sus colegas de Atención Primaria que "lo más importante en consulta es atender la diversidad sexual con equidad, no discriminación y previniendo los problemas que puedan tener".

Y ha recordado que cuanto más minoritario y transgresor sea el colectivo, más riesgo tiene de invisibilización, estigmatización y marginación en la sociedad.

Por ello, ha exigido al médico de familia estar informado y formado sobre las diferentes opciones de diversidad sexual para poder ayudar al paciente con su patología, y ha planteado la implantación de protocolos sobre diversidad de género para una atención adecuada desde el centro de salud, primero, y luego en todo el ámbito sanitario. EFE

