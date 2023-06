La alta gastronomía mundial se cita en Valencia para los premios "50 Best Restaurant"

Valencia, 17 jun. La alta gastronomía se dará cita en Valencia la próxima semana para entregar los premios "The World's 50 Best Restaurant" a los mejores restaurantes del mundo y ofrecer experiencias gastronómicas exclusivas, como sesiones colaborativas entre chefs locales e internacionales.

El martes, el Palau de les Arts, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, acogerá la gala de los premios "The World's 50 Best Restaurant", un acontecimiento que reunirá a los mejores cocineros del mundo y que toma el relevo de otras galas de relevancia nacional e internacional en el coliseo diseñado por Santiago Calatrava, como la de los Goya del cine español y la Guía Michelin de España y Portugal.

Aunque la organización de los premios ya ha ido desgranando los primeros tramos de la lista de este año (del 51 al 100), el martes se conocerán los nombres y el orden de esta exclusiva clasificación.

Pero entre este domingo y el miércoles, la ciudad será también el escenario de una amplia agenda de citas gastronómicas únicas e irrepetibles, entre las que destacan las jornadas "50 Best Signature Sessions" -experiencias gastronómicas a cuatro manos- o encuentros formativos entre relevantes chefs y estudiantes de cocina.

COLABORACIONES ENTRE CHEFS

Las jornadas "50 Best Signature Sessions" permitirán a los asistentes disfrutar de menús elaborados entre dos chefs de reconocido prestigio, uno local y otro internacional, en los que se combinará innovación, tradición y técnica a partes iguales para dar gusto a los paladares más exquisitos, avanzan desde la organización.

"Si no has tenido la oportunidad de probar el famoso carbón cocinado en cera de abejas del restaurante vienés Steirereck, o probar el sushi de cerdo de A Casa do Porco en São Paulo, ahora podría ser el momento", aseguran.

DE AUSTRIA A BRASIL, PASANDO POR FRANCIA E ITALIA

La primera de las colaboraciones será este domingo y unirá en los fogones al chef Bernd Knöller, del restaurante Riff, de Valencia, con la mejor pareja de la gastronomía austríaca, Heinz Reitbauer y su esposa Birgit, del restaurante Steirereck, que está en la lista de los 50 mejores del mundo.

Riff y Steirereck ofrecerán una cena con un menú de carne y verduras que guarda "una grata sorpresa" para todos sus comensales, han desatacado las mismas fuentes.

El lunes, los chefs brasileños Janaina y Jefferson Rueda, del restaurante carioca A Casa do Porco, y Vicky Sevilla, del restaurante Arrels, en Sagunto, ofrecerán un almuerzo en el que rendirán homenaje a las mujeres que rompen barreras en la alta cocina y pondrán el acento en la sostenibilidad.

Por la noche será el turno del menú "Conexión francesa", una experiencia gastronómica que combinará la magia del gurú culinario Alain Ducasse y Jean-Philippe Blondet, jefe de cocina del hotel londinense Dorchester, con el carisma de la valenciana Begoña Rodrigo, propietaria de La Salita.

El martes, en el restaurante Fierro se podrá disfrutar de un exclusivo almuerzo, servido en dos turnos de doce comensales. El menú degustación estará a cargo de los galardonados cocineros Mauro Colagreco y Andrea Moscardino, del restaurante Ceto, en Francia, que harán equipo con los anfitriones de la casa, Germán Carrizo y Carito Lourenço.

Las jornadas "50 Best Signature Sessions" se cerrarán con una cena el miércoles en la que el italiano Riccardo Camanini y el valenciano Ricard Camarena revisarán la filosofía culinaria de ambos en una propuesta única, que combinará platos inéditos, algunos improvisados y otros basados en su trayectoria común de propuestas de temporada, locales y elaboradas con verduras y marisco.

Precisamente, Ricard Camarena Restaurant ha entrado este año por primera vez en su historia en la lista de los mejores 100 restaurantes elaborada por "The World’s 50 Best Restaurants", en la que se sitúa en el puesto número 96.

En esa lista también figura el restaurante Quique Dacosta, en Dénia (Alicante), que ocupa el número 42.

ENCUENTROS FORMATIVOS

Además de la gala y de las colaboraciones entre chefs, el lunes habrá una charla entre Rasmus Kofoed, del restaurante Geranium (número uno de los 50 Best Resturants de 2022) y otros chefs, como Laura Hernández Espinosa (Leo) o Jordi Roca (El Celler de Can Roca) sobre la innovación en el sector de la gastronomía.

El martes por la mañana se celebrará una jornada educativa para estudiantes de hostelería en el Complejo Deportivo y Cultura la Petxina.

Su objetivo será el de impulsar el aprendizaje y la formación de la mano de relevantes chefs reconocidos por "50 Best", que compartirán con los estudiantes su trayectoria, experiencia y su conocimiento.

En este acto participarán Joan Roca, de El Celler de Can Roca; Jeremy Chan, chef y cofundador de Ikoy en Londres, así como las galardonadas Elena Reygadas, chef del Restaurante Rosetta de México, y Pía León, chef en Central & Kjolle. EFE

ca/cbr/crf

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21312798 y otros)