Incubus rompe moldes con su perfecta psicodelia en el Azkena de Vitoria

Javier Domaica

Vitoria, 16 jun. Incubus ha roto todos los moldes este viernes con su perfecta psicodelia en el Azkena Rock de Vitoria, que ha vivido su segunda jornada con bandas muy variadas y con un público muy numeroso que se ha entregado en cada concierto.

A pesar de las notables diferencias de cada grupo, los “azkeneros” no han defraudado y se han subido a lomos de un festival que en su segunda jornada ha destacado por la calidad sonora de cada escenario.

El “Karma come back” de Incubus ha entrado de lleno en el foso del recinto vitoriano que ha reconocido la suprema voz de Brandon Boyd, que ha resuelto la papeleta con nota después de cancelar los últimos conciertos por enfermedad.

Los graves de los californianos han sonado perfectos. Desde el gustazo que se ha dado su DJ Chris Kilmore en “Privilege” y en varios temas más, hasta la perfección acústica del clásico “Anna Molly” o “Nice to know you”.

Tras la versión de “Come together” de Los Beatles, el bolazo ha entrado en un mantra que ha concluido con el archiconocido tema “Drive”.

Para entonces, el público ya había entrado en otra fase gracias a la sobriedad de Chrissie Hynde, sobresaliente con The Pretenders. “Kid” ha comenzado a calentar el ambiente y “Hymn to her” ha hecho honor a su título. Hynde la ha interpretado prácticamente a capela, en uno de los momentos de la noche.

El himno ha dado paso a uno de sus éxitos, “Don’t tell me grong”, que junto a “Back on the chain gang” ha marcado una puesta en escena sin alardes, pero que ha creado la atmósfera perfecta con “I’ll stand by you”.

Earthless, una de las bandas más esperadas, no ha defraudado. Su distorsión y sus temas instrumentales han sido impecables en un concierto en el que apenas han interactuado con el público durante sus infinitas canciones.

En cada edición del Azkena siempre hay alguna banda que se sale de la norma. En esta ocasión ha sido Calexico. Los de Arizona han tocado todos los palos, desde la cumbia, el mariachi, el country o el indie-rock, y han puesto a bailar al público.

The Guapos ha arrastrado buena parte del público al escenario “Love” en su bautismo en el Azkena. Gran parte de culpa la ha tenido Leiva, que se ha puesto detrás de la batería el mismo día que salía el disco de esta banda de colegas que se ha adentrado en los años 60. Leiva, además, ha cambiado las baquetas por las cuerdas de su guitarra para ponerse de “frontman” con la versión en castellano de “You never can tell” de Chuck Berry.

La noche ha concluido con la dureza y el trash metal de Gwar y el regreso al Azkena de los nórdicos The Soundtrack of our lives, que se han reunido once años después.

El Trasville ha sido otro de los lugares más concurridos. Al “azkenero” le gusta sentir cerca al músico y eso solo te lo da la sala más canalla del festival.

A primera hora de la tarde, desde las 13.30 horas, la banda británica The Fuzillis, ha trasladado al centro de Vitoria su sonido guitarrero, que con su picante saxofón ha puesto a bailar a los más madrugadores.

El cierre del Azkena Rock lo pondrán este sábado leyendas como Iggy Pop, con su inconfundible punk; el country de Lucinda Williams; los camaleónicos Lucero; y el hard rock de Alter Bridge, uno de los más esperados de esta vigesimoprimera edición.