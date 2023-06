El PP hace alcaldesa de San Vicente de la Barquera por "sorpresa" a la única edil del PSOE

San Vicente de la Barquera (Cantabria), 17 jun. Los cinco concejales del PP en San Vicente de la Barquera han hecho con sus votos alcaldesa a la única edil del PSOE en este ayuntamiento cántabro, Charo Urquiza, que no sabía "nada" del apoyo de los populares hasta la votación.

"Estoy completamente sorprendida", ha asegurado la nueva alcaldesa, la primera en la historia de esta villa marinera, donde la Agrupación de San Vicente de la Barquera (SVB) ganó las elecciones el 28M, logrando cinco concejales, los mismos que el PP -que sacó siete votos menos-, mientras que Charo Urquiza fue la única del PSOE con acta.

El candidato del PP a la Alcaldía, Julián Vélez, ha afirmado que su apoyo a la edil del PSOE responde "a la voluntad de frenar el avance de populismos" como la agrupación de San Vicente de la Barquera.

El PSOE era la mejor opción que teníamos, es un partido serio y estructurado. A partir de ahora estamos abiertos a negociar; nuestra intención es facilitar la gobernabilidad del Ayuntamiento", ha apostillado Vélez.

Los vecinos de San Vicente de la Barquera, que tiene casi 4.400 vecinos, aunque en verano puede cuadruplicar su población, han reaccionado de forma muy distinta a la elección.

Algunos han gritado "fuera, fuera" o "de socialistas solo os queda el nombre" y otros han aplaudido a su nueva regidora pidiendo respeto a los demás, pero el denominador común de todos ha sido la sorpresa.

En declaraciones a los periodistas, Urquiza ha explicado que SVB y PP han intentado pactar con ella "hasta el final", pero la agrupación local del PSOE decidió en asamblea que su única concejal no firmara ningún acuerdo y se votara a sí misma.

"Hasta el momento del pleno no sabía nada", ha insistido la nueva alcaldesa, que al finalizar la sesión todavía no tenía "ni idea" de si iba a formar equipo de gobierno con el PP. "Supongo que sí, pero no lo sé", ha añadido.

