De la Fuente cuenta con Dani Olmo para la final

Róterdam (Países Bajos), 17 jun. La presencia de Dani Olmo en la final de la Liga de Naciones, en un partido tan especial para el jugador ante Croacia, el país donde dio el paso para convertirse en profesional, la garantizó el seleccionador Luis de la Fuente, que aseguró que tiene a sus 23 jugadores disponibles para buscar el título.

Un problema muscular en el aductor sufrido en los primeros días de concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, dejó a Dani Olmo fuera del trabajo diario del grupo y le acabó impidiendo tener minutos en semifinales el pasado jueves ante Italia.

Luis de la Fuente confirmó el optimismo que Olmo mostró en una entrevista a EFE en la que desveló que este sábado se probaría con el grupo para confirmar sus buenas sensaciones. "Me veo para jugar. Desde que sentí esas pequeñas molestias no he parado de trabajar para el partido del domingo", afirmó el jugador.

"A día de hoy todos están a disposición de jugar mañana", reafirmó el seleccionador. "A Dani Olmo le hace especial ilusión por su pasado en el Dinamo de Zagreb donde se hizo futbolista y empezó a jugar con nosotros en la sub-21. Está con una motivación tremenda. Si no surge ningún contratiempo hoy, estamos todos disponibles y es una gran noticia", añadió confirmando también la mejoría de Rodrigo Moreno por un problema en la planta del pie que provocó su sustitución en el descanso ante Italia. EFE

rmm/nam