Dani Olmo se apunta a la final en un entrenamiento de 45 minutos

Róterdam (Países Bajos), 17 jun. La selección española preparó la final de la tercera edición de la Liga de Naciones con un entrenamiento en la ciudad deportiva del Feyenoord de tan solo 45 minutos de duración, en el que Dani Olmo demostró que está en condiciones de reaparecer y Rodrigo Moreno se retiró antes de tiempo, complicando su participación ante Croacia.

Luis de la Fuente recibió una noticia positiva y otra negativa en la víspera de su primer final como seleccionador de la absoluta. Dani Olmo superó con buenas sensaciones la prueba a la que se sometió, mejorado de los problemas musculares en un adductor que le impidieron jugar ante Italia, mientras que Rodrigo Moreno no mejora del problema que sufrió en las semifinales.

Ya en Róterdam y a escasos metros del estadio donde España buscará un título once años después, en los campos de entrenamiento del Feyenoord, los internacionales españoles completaron una suave sesión vespertina en la que mostraron el gran ambiente que reina en el grupo.

Las bromas y las risas se sucedieron en los minutos de sesión abiertos a la presencia de medios de comunicación, en los rondos y el calentamiento. Dani Olmo y Rodrigo Moreno estuvieron con el grupo pero en la parte del entrenamiento a puerta cerrada, no tardó en dejarlo Rodrigo por el problema sufrido en la planta del pie el jueves ante Italia que complica su presencia en la final.

Luis de la Fuente no probó nada con el equipo que disputará la final y con las novedades que introducirá en el once que aún no conocen los jugadores. Dani Carvajal, Marco Asensio y Dani Olmo se perfilan como las principales opciones de refresco de inicio. EFE

rmm/apa