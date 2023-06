Ayuso: Sánchez y Montero han desprotegido a la mujer soltando violadores

Madrid, 17 jun. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este sábado que "aquí quienes han desprotegido a la mujer han sido Pedro Sánchez e Irene Montero, soltando violadores, agresores sexuales y no haciendo nada para evitar que se sigan multiplicando la violencia contra los niños y contra las propias mujeres".

Ayuso ha hecho estas declaraciones a los periodistas en el Palacio de Cibeles para asistir a la constitución de la corporación municipal que regirá la ciudad de Madrid durante los próximos cuatro años en un acto del que también José Luis Martínez-Almeida saldrá elegido alcalde de la capital para gobernar con la mayoría absoluta lograda por el PP en las elecciones del 28 de mayo.

Al ser preguntada por las palabras del diputado valenciano de Vox José María Llanos, que ha declarado que la violencia de género "no existe", la presidenta madrileña en funciones ha replicado: "Yo ya he estado en esto hace cuatro años. Cada vez que hay pactos entre PP y Vox, nos vemos en las mismas. Ellos sabrán mejor lo que tienen que hacer. Lo más importante es nunca desproteger a las mujeres, no soltar violadores, no beneficiar a agresores sexuales. Para mí, como mujer me parece muy importante eso".

"Y yo creo que es más llamativo el cariño y la admiración con la que el delegado del Gobierno ha hablado esta semana de Bildu. Oye, que alguien en la vida hable de ti como el delegado del Gobierno hablaba de Bildu en estos días. Con qué amor, con qué admiración. Y no digamos Otegi hacia el delegado del Gobierno en Madrid. Es enternecedor", ha agregado Ayuso. EFE

xh/mcm