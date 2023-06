Aleix Espargaró reconoce que la Aprilia es "muy mala en las salidas"

Sachsenring (Alemania), 17 jun. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), noveno en la carrera sprint del Gran Premio de Alemania, ha reconocido que la Aprilia "es muy mala en las salidas" y que eso es muy relevante actualmente.

"La moto no me disgusta y creo que es mejor que varias motos que nos ganan en casi todas las carreras, nuestro ritmo es mejor que el de ellos, pero la moto es muy mala en las salidas, que son muy importantes a día de hoy y hay gente en el equipo que dice 'es que hemos salido atrás, es que luego sube la presión, es que si saliéramos delante', siempre hay ‘es que’, pero a mí no me valen. No estamos haciendo un buen campeonato", asegura siempre sincero Espargaró.

"Me sabe mal sobre todo por la clasificación. Me he comido dos banderas amarillas. No me quejo, porque es el reglamento y es lo que hay, pero luego es casi imposible y no he rodado mal y he hecho muchas vueltas en 21, pero es muy difícil adelantar, la moto no iba bien y se me cerraba muchísimo la dirección y he tenido muchos problemas de presión de neumático delantero. No ha sido una buena carrera", lamenta nuevamente Aleix Espargaró.

Igual que siempre, con máxima sinceridad, Aleix Espargaró recuerda de su mala salida que hace es "error mío, me he movido demasiado porque estamos probando sistemas nuevos de salida y estaba muy concentrado con el embrague y el error es mío al ciento por ciento. No te puedes cruzar tanto".

De la victoria de Jorge Martín destacó que "Jorge está yendo muy rápido y me alegro por él. No me sorprende su velocidad y siempre he pensado que, de todos los pilotos Ducati, es el que tiene más velocidad. Lo he dicho siempre, no ahora".

"Mucha más velocidad, pero no tenía la estabilidad y tampoco creo que tenga el equipo que tiene Pecco. A él le faltaba creer en sí mismo y ser regular, pero todo eso lo ha encontrado y, de hecho, después de la carrera de Mugello le felicité no por ser capaz de luchar por ganar carreras sino por encontrar esa estabilidad", explica Aleix Espargaró al comparar a Jorge Martín con "Pecco" Bagnaia.

"De nada vale ser muy rápido si no tienes estabilidad y Jorge la ha encontrado este año. Y poco a poco irá a más, porque este no es su límite", señala convencido de su rival, del que dice que puede ganar el mundial pues "su moto es igual que la de Pecco y él lo reconoce, otra cosa es que al equipo oficial le interese, pero tiene la misma moto que el líder del campeonato y es más rápido que el líder del campeonato, más explosivo".

Al pensar en el gran premio de mañana, Aleix Espargaró afirma que "la realidad es que no voy lento de ritmo y he podido adelantar a Maverick -Viñales-, a Marc -Márquez-, a Enea -Bastianini-, a Fabio -Quartararo- y casi cojo a Álex -Márquez- al final, pero de nada vale si sales tan atrás. Y si encima el embrague de tu moto y el control de tracción es el peor, pues se complica todo más aún". EFE

