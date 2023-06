Temas del día de EFE España del viernes 16 de junio de 2023

PARTIDOS PACTOS

Madrid - Las negociaciones entre los partidos avanzan contra reloj a un día de la constitución de los ayuntamientos con cerca de una decena de capitales de provincia en las que aún no hay ningún acuerdo cerrado.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CIS BARÓMETRO

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su primer barómetro mensual tras la convocatoria de elecciones anticipadas, que permitirá sopesar la fuerza con las que principales formaciones políticas afrontan los comicios del 23J.

(Texto) (Infografía)

COVID PERSISTENTE

Granada - Casi dos millones de españoles padecen COVID persistente, una enfermedad con gran impacto en la calidad de vida y en el ámbito laboral, según explica a Efe Pilar Rodríguez Ledo, coordinadora del grupo de covid persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que ha elaborado una encuesta para visibilizar está situación. Begoña Fernández.

(Texto a las 11:30 horas. 692 palabras) (Foto)

ARMADA DRONES

Madrid- La apuesta de la Armada española por dotarse de vehículos no tripulados terrestres, aéreos y submarinos es firme. Ya ha iniciado un progresivo proceso de adquisición de estos sistemas y, para impulsarlo, participa en ejercicios de experimentación operativa a nivel nacional, así como con otros países y con la OTAN. Teresa Díaz.

(Texto enviado a las 07:00 horas. 776 palabras) (Vídeo)

AZKENA ROCK

Vitoria - The Pretenders será el plato fuerte de la segunda jornada del Azkena Rock Festival con un concierto en el que Chrissie Hynde trasladará al público a las décadas de 1980 y 1990.

(Texto) (Foto)

MÚSICA CONCIERTO

Madrid - La segunda edición del concierto LaLiga Music Experience reúne en el estadio Metropolitano de Madrid a Justin Quiles, Nervo y Lost Frequencies y, como grandes estrellas, a la española Aitana y el colombiano Sebastián Yatra en uno de sus momentos de mayor atención mediática.

(Texto) (Foto)

SOROLLA SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Sorolla, el pintor del Mediterráneo, supo captar también la luz del Cantábrico durante sus veraneos en San Sebastián, en una serie de obras que se exponen ahora en el Museo San Telmo como parte del programa de actividades organizada con motivo del centenario del fallecimiento del artista valenciano.

(Texto) (Foto)

(La exposición se presenta a las 10.30 horas)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Fin de semana con chubascos en el norte de España y cielos despejados en el resto, con temperaturas al alza, especialmente el sábado con máximas cercanas a los 40 grados en algunos puntos de Andalucía, si bien el domingo descenderán levemente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Pamplona.- PARLAMENTO NAVARRA.- Sesión constitutiva del Parlamento de Navarra. Parlamento de Navarra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Santander.- GOBIERNO CANTABRIA.- La popular María José Sáenz de Buruaga firma con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, el acuerdo para su investidura como presidenta de Cantabria. Sala Polivalente del Gobierno de Cantabria. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- GUARDIA REAL.- Felipe VI preside el acto de juramento o promesa ante la bandera de España de personal civil. El Pardo. Cuartel de El Rey. Paseo de El Pardo, s/n. (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Jaén.- PARTIDOS JAÉN.- Rueda de prensa conjunta del PP y Jaén Merece Más. Hotel Condestable Iranzo de Jaén

12:00h.- València - GOBIERNO VALENCIANO.- El Consell en funciones, presidido por Ximo Puig, celebra su primera reunión después de que este martes el PP y Vox alcanzaran un acuerdo para formar el nuevo Gobierno valenciano e investir a Carlos Mazón (PP) como president de la Generalitat. (12 h. Rueda de prensa. Palau del Marqués de Castellfort, c/. Caballeros, 9) (Foto)

12:30h.- Alicante.- ELECCIONES ALCOY.- Representantes del PSPV-PSOE y de Compromís informan sobre el acuerdo para el gobierno municipal del ayuntamiento de Alcoy en el periodo 2023 y 2027. Ayuntamiento. (Texto)

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, interviene en la Cumbre de la Concordia Europea, en la sede del Instituto de Empresa.

13:00h.- Madrid.- CIS BARÓMETRO.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su barómetro mensual de junio, con estimación de voto. (Texto)

13:00.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, preside, por videoconferencia, la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática.

13:30h.- Los Realejos (Tenerife).- ELECCIONES LOS REALEJOS.- El PSOE de Los Realejos (Tenerife) analiza en rueda de prensa los resultados de las elecciones del 28 de mayo y la renuncia de varios candidatos al acta de concejal. San Agustín, 32.

18:00h.- Logroño.- ELECCIONES GENERALES.- El PP de La Rioja presenta sus candidaturas a las elecciones generales del 23 de julio, con la cabeza de lista al Congreso de los Diputados y secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. Monumento a Sagasta (Esquina Duquesa de la Victoria con Muro del Carmen) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Bilbao.- EMPRESAS CEOE.- Conferencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, en el foro “Los Viernes de la Cámara”. Cámara de Comercio. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- ÁGORA UGT.- UGT celebra su última sesión del ágora sindical centrada en la importancia del transporte en el sector turístico, que contará con la participación del presidente de Renfe, Raül Blanco, del de Confebus, Rafael Barbadillo, del director corporativo de Iberia y presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, Juan Cierco, y que será clausurada por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. La ministra hace declaraciones a su llegada para clausurar el acto (12.15h.). Sede de UGT, Avenida de América, 25.

11:30h.- Madrid.- TRABAJO JORNADA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausura el acto de presentación del Estudio de fundamentación para la Ley de Usos del tiempo y racionalización horaria. Dirección Provincial del SEPE. C/ Costa Rica 30 + streaming. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Portugalete (Bizkaia).- REDONDO HOMENAJE.- UGT-Euskadi y el PSE-EE rinden homenaje al líder histórico del sindicato Nicolás Redondo con un acto en el que participan, entre otros, los secretarios generales de ambas organizaciones, Pepe Álvarez y Eneko Andueza. Parque Doctor Areilza. (Texto) (Foto)

12:00h. Valladolid.- GASTRONOMÍA INDUSTRIA.- El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, asiste al Festival de la Tapa de Valladolid, en la Acera de Recoletos. Durante la visita (12:30 h.), atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Bilbao.- EMPRESAS COMUNICACIÓN.- VII Foro de la Comunicación, organizado por Dircom Norte, con la participación del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Azkuna Zentroa. (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Palma.- SUBMARINO MAHÓN.- El submarino S-71 “Galerna” hace escala en el puerto de Mahón, donde podrá ver visitado durante el fin de semana (hasta el 18 de junio)

11:30h.- Valencia.- GUARDIA CIVIL.- La Guardia Civil celebra el 50º aniversario del Servicio Aéreo con una exhibición de rescate, en la que participa el Servicio Aéreo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Marina Norte del Puerto. (Texto) (Foto)

11:30h.- Bilbao.- SEGURIDAD EUSKADI.- Reunión de la Junta de Seguridad del País Vasco, a la que asiste el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Al término (12:45 h.), comparece en rueda de prensa junto al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. Bizkaia aretoa. (Texto) (Foto)

12:00h.- Logroño.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en España, Abelardo Martín Vecino, diserta sobre "La utilización de la inteligencia artificial por el FBI", dentro del curso de verano "Inteligencia y seguridad". Edificio Quintiliano (Cigüeña, 60) (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Bilbao.- CONGRESO JJPD.- Clausura del 37 congreso de la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) con la asistencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo. Palacio de Justicia .

SOCIEDAD

-- Madrid.- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.- El Ministerio de Sanidad facilita datos sobre la evolución de los contagios de covid-19. (Texto)

09:30h.- Madrid.- MUJERES DISCAPACIDAD.- La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, inaugurará la VII Conferencia sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Salón de actos Ernest Lluch) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La Confederación de Salud Mental España y la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación (ASMI) presentan el documento "Mejorar la salud mental perinatal: Fundamentos, propuestas y peticiones". Consejo General de la Psicología de España. C/ Conde de Peñalver, 45. 3º planta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- ONG de 13 países europeos incluyendo España ofrecen rueda de prensa conjunta sobre los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) para subrayar su papel estratégico en la acción climática en Europa. Intervienen: Brigitta Bozsó, coordinadora del proyecto Life Clima 1,5 (Together for 1.5) en CAN Europe y experta en políticas ambientales, Ana Márquez, coordinadora de Life Clima 1,5 en SEO/BirdLife y Matthias Duwe, responsable de Clima del Ecologic Institute.

10:15h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- La ministra de Defensa Margarita Robles visita la UME para conocer cómo se prepara la próxima campaña de lucha contra incendios forestales (LCIF 2023) en la base aérea de Torrejón. Carretera Nacional II, km. 22,800. (Foto)

11:00h.- Granada.- ATENCIÓN PRIMARIA.- Rueda de prensa en el marco del XXIX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG) para presentar una encuesta sobre la covid persistente, así como para informar del aumento de los problemas relacionados con el sueño y los peligros de los nuevos productos del tabaco en la población adulta y menores de edad. Palacio de Congresos de Granada. (Texto) (Foto)

11:30h.- Valencia.- CIENCIA INVESTIGACIÓN.- La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, visita el Instituto de Tecnología Química de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (UPV-CSIC). Tras la visita (12:45 h.), atiende a los medios de comunicación.

19:00h.- Tarragona.- PREMIO ONES.- El teatro Metropol de Tarragona acoge la gala de entrega de la vigésimo novena edición de los Premios Ones, uno de los cuales -a propuesta de EFEverde- recogerá el presidente de Reporteros sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz. Teatro Metropol.

21:00.- Santiago de Compostela.- INGENIERÍA PREMIO.- El ministro de Sanidad, José Miñones, Recoge el Premio Especial CPEIG 2023, que otorga el Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia, por su trabajo en digitalización. hotel OCA Puerta del Camino.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR.- El festival Sónar celebra su segunda jornada, en la que actuarán, entre otros, Aphex Twin, BICEP o Max Cooper. Fira Barcelona y Fira L'Hospitalet. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- San Sebastián.- SOROLLA SAN SEBASTIÁN.- Presentación de la exposición "Viajar para pintar. Sorolla en San Sebastián". Museo San Telmo. (Texto) (Foto)

11:00h.- Málaga.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta la exposición "Las flores salvajes", del artista Jorge Galindo (Madrid, 1965), uno de los mayores exponentes de la pintura contemporánea en España. C/ Alemania s/n. (Texto) (Foto)

11:00h.- Zaragoza.- GOYA FOTOGRAFÍA.- Fundación Ibercaja presenta la exposición “Los Desastres de las Guerras”, una muestra que pone en diálogo la serie de grabados de Francisco de Goya, con imágenes de los fotoperiodistas Diego Ibarra y Judith Prat. Patio de la Infanta. (Texto) (Foto)

11:00h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- MARTÍN CHIRINO.- El director general de la Fundación Martín Chirino presenta una exposición monográfica sobre el escultor grancanario titulada "Vientos. Un camino de espiral hacia el origen" (acceso para tomar imágenes desde las 10.00). Castillo de la Luz, c/ Juan Rejón, s/n. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- MÚSICA CLÁSICA.- Presentación de la temporada 23/24 del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Sala de Tapices del Auditorio Nacional de Música (calle Príncipe de Vergara, 146). (Texto)

12:00h.- Madrid.- COLECCIONES REALES.- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, visita el museo de las Colecciones Reales. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Palacio Real de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:15h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, acuden a la presentación del musical "Bailo, bailo", basado en los éxitos de la cantante italiana Raffaella Carrá. Teatro Capitol, Gran Vía, 41. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Vigo (Pontevedra).- GUNS N'ROSES.- Las productoras que organizaron el concierto de Guns N'Roses en Vigo convocan una rueda de prensa para dar a conocer si adoptarán medidas legales contra el Ayuntamiento de Vigo por el concurso de patrocinio de 1,9 millones que quedó desierto. Hotel AC Palacio Universal. (Texto) (Foto)

17:30h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- La segunda edición de concierto LaLiga Music Experience reúne en el estadio Metropolitano a Aitana, Sebastián Yatra, Justin Quiles y Lost Frequencies. Sebastián Yatra, a las 20,30h y Aitana, a las 21,45h. Estadio Metropolitano. (Texto) (Foto)

21:40h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Concierto de Pretenders en la segunda jornada del Azkena Rock. A continuación la banda californiana Incubus actúa a las 00:30h. Mendizabala. (Texto) (Foto)

23:50h.- Santiago de Compostela.- FESTIVAL SON DO CAMIÑO.- El cantante colombiano Maluma abre gira este viernes en Santiago de Compostela en el festival O Son do Camiño. Monte do Gozo. (Texto) (Foto)

