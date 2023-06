Temas del día de EFE España del viernes 16 de junio de 2023 (13:30 horas)

PARTIDOS PACTOS

Madrid - Las negociaciones entre los partidos avanzan contra reloj a un día de la constitución de los ayuntamientos con media docena de capitales de provincia, entre ellas Barcelona, en las que aún no hay ningún acuerdo cerrado.

CIS BARÓMETRO

Madrid - El CIS da la victoria al PSOE en las elecciones generales con un 31,2 por ciento de voto estimado, aunque solo medio punto por encima del PP, que obtendría un 30,7 por ciento de los sufragios, en tanto que Sumar, ya con Podemos en coalición, se quedaría en el 14,3 seguido de Vox, con el 10,6 por ciento.

COVID PERSISTENTE

Granada - Impacto brutal de la covid persistente: el 10 % de afectados ha perdido el empleo

ARMADA DRONES

Madrid- La decidida apuesta de la Armada por los drones

AZKENA ROCK

Vitoria - The Pretenders será el plato fuerte de la segunda jornada del Azkena Rock Festival con un concierto en el que Chrissie Hynde trasladará al público a las décadas de 1980 y 1990.

MÚSICA CONCIERTO

Madrid - La segunda edición del concierto LaLiga Music Experience reúne en el estadio Metropolitano de Madrid a Justin Quiles, Nervo y Lost Frequencies y, como grandes estrellas, a la española Aitana y el colombiano Sebastián Yatra en uno de sus momentos de mayor atención mediática.

SOROLLA SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Sorolla, el pintor del Mediterráneo, supo captar también la luz del Cantábrico durante sus veraneos en San Sebastián, en una serie de obras que se exponen ahora en el Museo San Telmo como parte del programa de actividades organizada con motivo del centenario del fallecimiento del artista valenciano.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Temperaturas de 40° en el sur y tormentas en el norte en último fin de semana de primavera

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Los Realejos (Tenerife).- ELECCIONES LOS REALEJOS.- El PSOE de Los Realejos (Tenerife) analiza en rueda de prensa los resultados de las elecciones del 28 de mayo y la renuncia de varios candidatos al acta de concejal. San Agustín, 32.

18:00h.- Logroño.- ELECCIONES GENERALES.- El PP de La Rioja presenta sus candidaturas a las elecciones generales del 23 de julio, con la cabeza de lista al Congreso de los Diputados y secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. Monumento a Sagasta (Esquina Duquesa de la Victoria con Muro del Carmen) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

18:30h.- Bilbao.- CONGRESO JJPD.- Clausura del 37 congreso de la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) con la asistencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo. Palacio de Justicia .

SOCIEDAD

-- Madrid.- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.- El Ministerio de Sanidad facilita datos sobre la evolución de los contagios de covid-19. (Texto)

19:00h.- Tarragona.- PREMIO ONES.- El teatro Metropol de Tarragona acoge la gala de entrega de la vigésimo novena edición de los Premios Ones, uno de los cuales -a propuesta de EFEverde- recogerá el presidente de Reporteros sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz. Teatro Metropol.

21:00.- Santiago de Compostela.- INGENIERÍA PREMIO.- El ministro de Sanidad, José Miñones, Recoge el Premio Especial CPEIG 2023, que otorga el Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia, por su trabajo en digitalización. hotel OCA Puerta del Camino.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

17:30h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- La segunda edición de concierto LaLiga Music Experience reúne en el estadio Metropolitano a Aitana, Sebastián Yatra, Justin Quiles y Lost Frequencies. Sebastián Yatra, a las 20,30h y Aitana, a las 21,45h. Estadio Metropolitano. (Texto) (Foto)

21:40h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Concierto de Pretenders en la segunda jornada del Azkena Rock. A continuación la banda californiana Incubus actúa a las 00:30h. Mendizabala. (Texto) (Foto)

23:50h.- Santiago de Compostela.- FESTIVAL SON DO CAMIÑO.- El cantante colombiano Maluma abre gira este viernes en Santiago de Compostela en el festival O Son do Camiño. Monte do Gozo. (Texto) (Foto)

