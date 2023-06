Óscar Mayo: "Con EA Sports queremos hacer una revolución en el ecosistema Liga"

Madrid, 16 jun. Óscar Mayo. Director general ejecutivo de LaLiga. Acaba de presentar a un nuevo socio: Avery Dennison. Tecnología e interacción con los fans a través de un código QR integrado en las mangas de los jugadores. LaLiga sigue creciendo. EA Sports releva al Santander como patrocinador principal. En una entrevista a EFE, Óscar Mayo disecciona la nueva hoja de ruta de la Liga 2023-2024.

Uno de los últimos acuerdos que ha firmado LaLiga es con la empresa estadounidense Avery Dennison. Fundada en California en 1935 como fabricante de adhesivos, empezó con una tienda en Los Ángeles y casi un siglo después trabaja en más de cincuenta países y cuenta con 36.000 empleados, especializandose en el diseño y la fabricación de una amplia variedad de materiales de etiquetado y funcionales.

Pregunta: ¿Qué supone el acuerdo con Avery Dennison como nuevo socio de LaLiga?

Respuesta: Con el cambio de marca y la llegada de EA Sports como principal patrocinador queríamos hacer una revolución en todo el ecosistema Liga, nuestro posicionamiento y la forma de interactuar con el fan. También de nuestro producto audiovisual y eso implica un cambio en muchas cosas que iremos desvelando las próximas semanas.

Lo más inmediato es que habrá un cambio de grafismos audiovisuales, un cambio de nombre en la competición, un cambio de la gente cuando ve el fútbol y también, en este caso, queríamos trabajar con los mejores en los números y el distintivo de LaLiga.

Queríamos trabajar con la tecnología que nos da Avery, que es una empresa que trabaja con las principales compañías de todo el mundo y que nos dará una interacción diferente con el fan consumiendo contenidos diferentes a través de códigos QR en las camisetas tanto en el distintivo de la Liga como en los números de los clubes.

P: ¿Cuándo se empezarán a ver estos cambios?

R: A partir del 3 de julio empezaremos a desvelar muchas de estas novedades y seguiremos en el inicio de Liga el 12 de agosto, aunque también algunas cosas nos guardaremos para ir viendo durante la temporada.

P: ¿Por qué ese cambio de imagen cuando ya es reconocible?

R: El cambio de marca responde también a que todo el ecosistema Liga respire lo mismo. Desde nuestra aplicación a lo que ven los aficionados en televisión llegando a los números de los clubes. Absolutamente todo. Ese ecosistema homogéneo permitirá tener una identidad única cuando exportemos la Liga en España y fuera al resto del mundo.

LaLiga ha ido creciendo los últimos años tanto de forma exponencial como en lo que hacemos en nuestros clubes, lo que contamos al mundo y las iniciativas que tenemos. Necesitamos una Liga y una marca que respire y represente mejor lo que somos. Aprovechando la llegada de EA Sports, que dará un paso más en la forma que trabajamos con los aficionados, hemos decidido abordar ese cambio radical. Se trata de una marca que representa mejor lo que es la competición y también la institución.

P: ¿La llegada de EA Sports hará que el público más joven vea la Liga de otra forma?

R: Ver la Liga de otra forma sí. La realidad es que el público más joven tiene un nivel de intensidad y enganche con el fútbol en diferentes vías y lo consume de forma diferente a la gente mayor. Consume más el 'fantasy' y otro tipos de contenidos como las redes sociales, documentales o segundas pantallas mientras ve un partido.

Es verdad que el público joven en todo el mundo que tiene a EA Sports con su juego de referencia que antes era el FIFA podrá interaccionar de otra forma. Se abre un escenario brutal y nosotros lo queremos aprovechar.

P: De sus palabras se deduce que como entidad están en una etapa ilusionante

R: Es una etapa muy ilusionante para mí. Todas lo son pero la próxima temporada no es una más, sino que es muy ilusionante. El fútbol va muy rápido y hemos tenido dieciocho meses para repensar en todos los aspectos la competición, cómo queremos exportarla y qué imagen queremos dar, desde el balón hasta la galletilla y los grafismos audiovisuales a muchos otras novedades. Estamos en un momento muy ilusionante.

P: ¿Está la Liga española en su mejor momento en cuanto a imagen de marca y expansión internacional?

R: Sí. Veníamos creciendo muchísimo desde la llegada de Javier Tebas. Acabamos con muchas miserias que teníamos en cuanto a amaños de partidos, impagos y violencia. Todo eso creo que lo hemos superado. Después, en un momento de expansión internacional brutal, vino la covid y nos frenó a todos un poco, incluido el producto con los aficionados en el estadio.

Ahora empezamos a notar la Liga Impulso y todos los desarrollos de los productos que están haciendo los clubes y si miramos las instalaciones, un atributo importante, vemos cómo el Atlético tiene un nuevo estadio Metropolitano fantástico, igual que Osasuna, Villarreal, Athletic Club, Real Sociedad, Espanyol, Levante, el Santiago Bernabéu está quedando espectacular y el Barcelona está trabajando en él. Eso es un símbolo de como la competición se va modernizando y va creciendo.

P: ¿Considera que aunque se vayan estrellas de la Liga española la gente sigue viendo el campeonato como uno de los mejores?

R: Un campeonato y una Liga no se hace por uno o dos años o por una estrella en concreto. Se hace por el trabajo en el medio tiempo. Un ejemplo es la Liga inglesa, que es otro gran campeonato. Si vemos los últimos veinte Balones de Oro seguramente haya pocos de la Liga inglesa y aun así han construido un gran campeonato.

Aquí todo el mundo sabe que los mejores clubes y los mejores jugadores estarán en la Liga y eso es lo que hace que una competición sea grande y valga más a nivel internacional y la gente se interese por ello. Leo Messi se fue a Francia y vemos la Liga francesa como está. El rendimiento deportivo de nuestra Liga es espectacular. La Liga española ha ganado más títulos europeos en los últimos veinte años que el resto de Ligas juntos. Y si vas a tiempos más cortos vemos que en 2022 el campeón de la Liga de Campeones fue español (Real Madrid), este año de la Liga Europa (Sevilla) y que el próximo año tendremos cinco equipos en Champions.

P: El FC Barcelona se ha desprendido de jugadores importantes pero sigue teniendo problemas económicos. ¿En qué situación se encuentra?

R: Arrastraba bastante deuda de los últimos años, sobre todo por la covid, y va tomando medidas. Ayudan las salidas pero tiene que seguir ajustándose. Va por buen camino y toma decisiones en la dirección correcta.

P: Clubes de Arabia Saudí están llamando a la puerta de grandes jugadores de campeonatos europeos. ¿Lo ven como una amenaza?

R: Hay que trabajar desde la base y construir industrias solidas y creíbles, como en cualquier ámbito. Las cosas tienen que tener sentido económico porque los campeonatos no se construyen de manera artificial ya que si no llega un momento que finalizan. Me consta que en Arabia Saudí hay gente muy inteligente, muy valiosa, y de momento para acercarse a las tres grandes Ligas -Inglaterra, Alemania y España- todavía les queda mucho trabajo.

P: ¿Con iniciativas como la del concierto del 16 de junio en el Metropolitano, con Aitana y Sebastián Yatra, qué buscan?

R: Es el concepto ¡Oh, my gol!. Las iniciativas que hay alrededor de LaLiga van creciendo. Tenemos una escuela de negocios, parques temáticos, bares de deportes, el museo Legends en Madrid y también en el mundo del entretenimiento hacemos un gran concierto como cierre de temporada que nos permite interaccionar con aficionados que quizá no son expertos en fútbol pero sí se relacionan con nosotros por alguna de estas iniciativas.