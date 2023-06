Iceta: "Deseo que la etapa de Víctor Francos sea larga y fructífera"

Madrid, 16 jun. Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, declaró este viernes, durante la toma de posesión de su 'amigo' Víctor Francos como nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, que espera que esta etapa sea "larga y fructífera" y subrayó la importancia de "apostar por el deporte porque supone ganar siempre".

Víctor Francos, hasta esta semana secretario general del ministerio de Cultura y Deportes, es el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes en sustitución de José Manuel Franco, que ha dejado el cargo por decisión propia y encabezará la lista del Partido Socialista al Senado por Madrid en las elecciones del próximo 23 de julio. Presidía el CSD desde el 30 de marzo de 2021.

"La vida nos hace cruzarnos con gentes que nunca hubiéramos soñado conocer. José Manuel Franco es un hombre de trabajo y lealtad pero también de suerte. Seguramente no tenia calibrado que en uno de los últimos actos a los que iba a asistir podría hacer balance de su gestión. En un desayuno, recientemente, enseñó un gráfico de la evolución del presupuesto en el deporte español. El mérito es del gobierno en su conjunto pero sobre todo de quiénes han trabajado en él", dijo Iceta, durante su discurso en el CSD.

"Yo he llegado en un momento que el deporte español tocaba el cielo. Hubo un momento especial en Barcelona'92 que Alejandro Blanco (presidente del Comité Olímpico Español) me ha prometido que será superado en París. En los paralímpicos hemos dado una lección de deporte inclusivo. Yo no conocía mucho el mundo del deporte pero de las cosas que más me conmueven es el deporte paralímpico", desveló.

Miquel Iceta reconoció que el nuevo presidente del CSD es amigo suyo y destacó sus cualidades profesionales para ser designado para el puesto.

"Víctor es amigo. Hay gente que tiene centenares de amigos, yo tengo entre cinco y diez, y más tirando hacía cinco. He tenido mucha suerte de poder contar con él. Un consejo que me dieron es 'reconoce tus carencias y rodeate de los mejores'. Desde luego sé mis carencias en el terreno deportivo pero he tenido la inmensa suerte de contar con Víctor Francos a mi lado. Nada de lo que he hecho en el gobierno se hubiera hecho sin su concurso, tenacidad e inteligencia", manifestó.

"Cuando te nombran es para intentar que hagas cosas y acertar más que errar. El deporte español está en un momento extraordinario y el reconocimiento ciudadano lo suele tener siempre pero seguramente debería tener más. La Ley del deporte costó sacarla porque había que encontrar equilibrios entre posiciones distantes. De los textos legales a la vida hay un trecho muy grande y debemos ir acortándolos", apuntó.

Iceta mostró su satisfacción por la decisión de RTVE de retransmitir el Mundial de fútbol femenino que se disputará en julio entre Australia y Nueva Zelanda, y agradeció el apoyo de la corporación al deporte femenino.

"Hay mucha gente que está prestando su apoyo al deporte, que están en programas de patrocinio y entes como RTVE que se la juegan a favor del deporte español. Es su obligación pero cuando se pone más pasión y empeño que el estrictamente necesario merece la pena reconocerlo", dijo.

"Apostar por el deporte es ganar siempre y en España podemos sentirnos orgullosos de nuestros deportistas. También de esos pequeños clubes que con poco hacen mucho. El deporte es lo más grande y también lo más pequeño, lo que nos hace una sociedad mejor", confesó.

Iceta también reiteró la decisión de su equipo de trabajo de "aportar un granito de arena al mundo del deporte" y deseó que esta nueva etapa con Víctor Francos en el CSD sea "larga y fructífera en pro del deporte".

"Vivimos un momento extraordinario en el deporte pero también hay que ver que en las categorías inferiores hay resultados que dan tranquilidad porque el esfuerzo se verá recompensado con los éxitos deportivos de medallas, reconocimientos y récords individuales", declaró.

España es muchas cosas, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, pero la cultura y el deporte nos identifica y nos hace ser lo que somos. Y también debemos gozar con un punto de orgullo", concluyó. EFE

