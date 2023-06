HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

CIS BARÓMETRO

El CIS da ganador al PSOE el 23J, solo medio punto por encima del PP

Un 14 % de los españoles decidió su voto la última semana antes del 28M

VIOLENCIA MACHISTA

El diputado valenciano de Vox José María Llanos niega la existencia de la "violencia de género". Feijóo replica que "la violencia de género existe" y que el PP no retrocederá ante ella

Equiparar violencia de género e intrafamiliar, un riesgo para las víctimas, según expertas

ELECCIONES GENERALES

El PP comunica al PSOE que negociarán los debates a partir del martes. Los socialistas insisten con 6 cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Asens renuncia a presentarse a las generales y Aina Vidal será la candidata de los comunes

Otegi (EH Bildu): Si PP y Vox gobiernan, "van a producir independentistas vascos y catalanes a escala industrial"

CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTOS

La CUP logra el Ayuntamiento de Girona en una alianza independentista con Junts y ERC

El PSC insta Colau reconsiderar su voto: No se entendería que su legado sea dejar a Trias como alcalde

El PP logra el "pleno al ocho" en Andalucía y gobernará todas las capitales

El PSOE dice que los 187 pactos de PP y Vox llevan a un sábado negro para la democracia

GOBIERNO CANTABRIA

Buruaga será la primera presidenta de Cantabria tras firmar su investidura con Revilla

SANIDAD COVID

Los registros de la covid-19 en España caen a las puertas del verano

Impacto brutal de la covid persistente: el 10 % de afectados ha perdido el empleo

SALUD TABAQUISMO

La edad de inicio al tabaco baja hasta los 11 años por los vapeadores. Sanidad pide que no se regalen a niños porque son igual de perjudiciales que el tabaco

TRIBUNALES ERE

La forense desaconseja la entrada en prisión de Griñán al padecer una enfermedad muy grave

SOROLLA SAN SEBASTIÁN

Sorolla en San Sebastián, el desafío de la luz del norte

TEATRO MUSICAL

Raffaella Carrà ya tiene musical, "Bailo Bailo"

MARI CARMEN

La familia de Mari Carmen y sus muñecos llevará su cuerpo a Cuenca para las exequias

TIEMPO FIN DE SEMANA

Temperaturas de 40 grados en el sur y tormentas en el norte durante el último fin de semana de la primavera

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE (18:00 horas)

POLÍTICA

18:00h.- Logroño.- ELECCIONES GENERALES.- El PP de La Rioja presenta sus candidaturas a las elecciones generales del 23 de julio, con la cabeza de lista al Congreso de los Diputados y secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. Monumento a Sagasta (Esquina Duquesa de la Victoria con Muro del Carmen) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

18:30h.- Bilbao.- CONGRESO JJPD.- Clausura del 37 congreso de la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) con la asistencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo. Palacio de Justicia .

SOCIEDAD

19:00h.- Tarragona.- PREMIO ONES.- El teatro Metropol de Tarragona acoge la gala de entrega de la vigésimo novena edición de los Premios Ones, uno de los cuales -a propuesta de EFEverde- recogerá el presidente de Reporteros sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz. Teatro Metropol.

21:00.- Santiago de Compostela.- INGENIERÍA PREMIO.- El ministro de Sanidad, José Miñones, Recoge el Premio Especial CPEIG 2023, que otorga el Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia, por su trabajo en digitalización. hotel OCA Puerta del Camino.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

21:40h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Concierto de Pretenders en la segunda jornada del Azkena Rock. A continuación la banda californiana Incubus actúa a las 00:30h. Mendizabala. (Texto) (Foto)

23:50h.- Santiago de Compostela.- FESTIVAL SON DO CAMIÑO.- El cantante colombiano Maluma abre gira este viernes en Santiago de Compostela en el festival O Son do Camiño. Monte do Gozo. (Texto) (Foto). EFE

jdm/np

Redacción EFE Nacional

(34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245