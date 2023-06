Gamarra: Hay que combatir la violencia de género y no cuestionarla

Logroño, 16 jun. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado este viernes que "hay que combatir la violencia de género y no cuestionarla", lo que es "un compromiso del PP que no es negociable" porque este partido "no va a renunciar nunca a seguir trabajando para proteger a todas las mujeres que puedan sentir esa amenaza en este país".

Gamarra así lo ha defendido en un encuentro informativo en Logroño, donde ha asistido a la presentación de las listas del PP de La Rioja a las elecciones generales del 23 de julio y que ella encabeza en el caso del Congreso de los Diputados.

"Hay una violencia que sufren las mujeres víctimas de violencia machista y de violencia de género y, luego, hay una violencia en el ámbito familiar que tiene que ver con las personas mayores y con niños. Son violencias distintas y ambas hay que combatirlas y no cuestionar ninguna", ha incidido.

Gamarra ha respondido de esta forma a las declaraciones realizadas por el número dos de la lista de Vox a las Cortes Valencianas por Valencia, José María Llanos, quien ha señalado este viernes primero que "no existe" la violencia de género ni machista y luego ha condenado "todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista", aunque ha negado la violencia de género.

Sobre si considera que, tras estas declaraciones, Llanos queda inhabilitado para presidir las Cortes valencianas, Gamarra ha indicado que no realizará "valoraciones que corresponden hacer al PP de Valencia".

Ha remarcado que, "lamentablemente, la violencia machista existe y son miles y miles las mujeres que han pedido su vida como consecuencia de la violencia machista. Eso no solo no se cuestiona, sino que se combate desde todas las instituciones".

“Esto no se cuestiona y para nosotros es algo por lo que seguir luchando”, ya que, “hoy, en Logroño, hay decenas, y en España miles, de mujeres que están siendo protegidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque existe sobre ellas una amenaza real por la violencia machista. Con eso no se juega", ha incidido. EFE.

1011796

sjf/alg/jlp

(Foto) (Vídeo) (Audio)