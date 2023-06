El Sporting luso rectifica a Ugarte y dice que el pase al PSG no está cerrado

Lisboa, 16 jun. El presidente del Sporting de Portugal, Frederico Varandas, ha asegurado que el fichaje del uruguayo Manuel Ugarte por el PSG aún no está cerrado, con lo que rectifica las palabras del propio jugador, que daba por hecho su marcha a París.

En una entrevista concedida a los medios del club difundida en la noche del jueves, Varandas confirmó que Ugarte "tiene un 95 por ciento de posibilidades de dejar el Sporting, para ir a dos grandes clubes europeos, uno es el PSG".

"Ugarte es un gran jugador, con excelente carácter, un gran profesional, pero no es jugador del PSG, es jugador del Sporting", señaló.

Las palabras del máximo dirigente del club verdiblanco llegan después de las declaraciones de Ugarte a la prensa de su país, en las que se mostró "muy contento" por su marcha al Parque de los Príncipes.

"La verdad es que ahora hay que descansar un poco y luego empezar con todo en el PSG. Voy a un club gigante, todavía no me he dado cuenta", comentó.

Sin embargo, el presidente de los "leones" avanzó que además de los parisinos hay otro club dispuesto a pagar los 60 millones de euros de la cláusula de rescisión del uruguayo, pero se negó a comentar si se trata del Chelsea.

El nombre del conjunto londinense ha aparecido en la prensa portuguesa como el próximo destino de Manuel Ugarte, pero en los últimos días el París Saint-Germain ha dado un paso al frente en la carrera por el centrocampista.

Según Varandas, los dos clubes interesados "hicieron propuestas al jugador, y él se decantó por un club y luego cambió de opinión, es normal".

"No es blanco o negro lo del PSG. Hay otro club dispuesto a dar el valor, pero no puedo decir que será el PSG", aunque es el más probable y el favorito del internacional uruguayo.

"El PSG sabe las condiciones, sólo lo cerraremos después del 1 de julio. Estamos tranquilos, Ugarte tiene dos grandes clubes que quieren al jugador, él prefirió al PSG. En este momento, la decisión está en el PSG", explicó.

Manuel Ugarte, de 22 años, lleva dos temporadas en el Sporting, al que llegó procedente del Famalicão, y en poco tiempo se ha convertido en uno de los titulares de los "leones". EFE

