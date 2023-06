El detenido por matar a una familiar en Bilbao iba a cuidarla a menudo, según los vecinos

Bilbao, 16 jun. Una vecina del inmueble donde vivía la mujer de 89 años, presuntamente asesinada esta noche por un familiar, de 28 años, ha relatado que este joven "venía a cuidarla, porque ella estaba ya mayor", y que desconoce "qué ha podido pasar" para llegar a ese desenlace.

"Conozco a la señora desde que era chiquitina, he vivido aquí toda la vida... creo que se llevaban bien, no he visto nunca un problema entre ellos", ha dicho en declaraciones a los medios en las puertas del portal número 61 de la calle Santutxu (Bilbao), en cuyo tercer piso han ocurrido los hechos.

La Ertzaintza ha detenido al supuesto autor del crimen esta medianoche, cuando se ha acercado a una patrulla de protección ciudadana y ha confesado que había apuñalado a un familiar en su domicilio.

Una vez en la vivienda, los agentes han localizado muerta a la mujer con lesiones provocadas con un arma blanca, hallada junto a la víctima.

Una de las vecinas ha comentado que la fallecida se quedó viuda hace muchos años y que no tenía hijos, solo sobrinos. Ha indicado también que desconocía si el arrestado vivía con ella o solo la visitaba.

Otra mujer, que vive al otro lado de la calle, ha explicado que la fallecida padecía problemas de salud en las piernas y que no salía de casa desde hace más de un año.

"Se asomaba a la ventana todos los días por la mañana y por la tarde, porque la mujer estaba sola y aburrida, y cuando yo salía de casa le saludaba siempre... menos ayer que no se asomó... pensé que igual tenía un mal día... era muy maja", ha relatado entre sollozos.

Un vecino del portal de al lado ha explicado también que en ningún momento se escucharon gritos "ni nada, de nada".

El cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Servicio de Patología Forense de Bilbao, donde se le realizará la autopsia.

También se ha iniciado la investigación para el esclarecimiento de este homicidio que se enmarcaría "en el ámbito de la violencia doméstica", según el departamento de Seguridad.

La Diputación Foral de Bizkaia se ha sumado a las iniciativas de condena y repulsa que se convoquen por el asesinato, y ha reiterado su "firme determinación por erradicar todo signo de violencia hacia las mujeres". EFE

