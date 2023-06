Da Silva: "Tenemos la presión en el segundo partido"

Barcelona, 16 jun. El ala-pívot del Barça Oscar da Silva aseguró tras ganar el primer partido de la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid (97-88) que el conjunto azulgrana cargará con la presión de proteger el factor cancha en el segundo asalto, que se disputará el domingo.

"Somos los que tienen la presión ahora en el segundo partido. El Madrid es el campeón de la Euroliga y volverá a pelear muchísimo para robar el segundo partido. Más que nada, tenemos que saber que esta será su actitud", valoró el jugador alemán desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Vestido con la edición especial de la primera camiseta del equipo de fútbol del Barcelona con el logo del disco Motomami de Rosalía en el pecho, Da Silva afirmó que "este tipo de partido son los que todos los jugadores queremos jugar, una cosa especial".

"¿Si no estamos preparados para esto, para qué jugamos?", se preguntó el ala-pívot, que después de meses fuera de la ratoción ha vuelto a ganar protagonismo en las eliminatorias por el título y este viernes firmó 10 puntos y 2 rebotes en 16 minutos.

Da Silva reconoció que "no era fácil" mantener la confianza pese a no tener minutos, pero "siempre estuvo preparado" para aprovechar su oportunidad: "Cuando llegó el momento de volver, no me sentí mal, me sentí con ritmo y entrené muy bien. Esta experiencia me va a ayudar". EFE

1012041

xsf/jl