CEOE sobre el acuerdo del estatuto del becario: Es un acto electoral

Bilbao, 16 jun. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado la firma ayer del acuerdo para el estatuto de los becarios entre el Gobierno, CCOO y UGT de "acto electoral" y ha asegurado que la patronal no va a participar en ello.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó ayer con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo para el denominado estatuto de los becarios con el objetivo de atajar la precariedad en las prácticas.

Antes de pronunciar una conferencia en Bilbao, Garamendi ha sido interpelado por este acuerdo del que se ha descolgado la CEOE y ha argumentado que ellos no estaban allí porque "es un acto electoral". "Nosotros no vamos a participar en actos electorales", ha recalcado.

Ha opinado que no tiene "mucho sentido" un estatuto que, según ha dicho, no es compartido por las universidades ni tampoco por "muchos" estudiantes y ha asegurado que no ha lugar esa firma cuando el Congreso "está cerrado".

Ha asegurado que ellos están "donde hay que estar", que quien está firmando este acuerdo "sabe poco de esto" y ha insistido en que "sobre todo es un acto electoral".

"Es política ir allí a sacarse la foto", ha zanjado al tiempo que ha afirmado que "la vocación es que posiblemente no haya prácticas en este país".

"Creo que tienen que ser las elecciones las que tienen que marcar lo que el pueblo español quiere", ha añadido Garamendi, quien ha asegurado que después se sentarán a hablar con el gobierno que "toque", como han hecho en el pasado, incluso, ha recordado, con ministros que les han estado en los últimos años "agrediendo". EFE

