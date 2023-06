Bezzecchi, Acosta y Sasaki se imponen en una jornada plagada de accidentes

Sachsenring (Alemania), 16 jun. El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), el español Pedro Acosta (Kalex) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) se impusieron en sus respectivas categorías en una primera jornada del Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring plagada de accidentes.

Bezzecchi se encaramó hasta la primera posición en los instantes finales de la inaugural en Sachsenring, en donde uno de los protagonistas más destacados fue el "rey de Sachsenring", Marc Márquez (Honda RC 213 V), que se fue por los suelos casi al final de la sesión, su moto embistió la del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), que acabó literalmente partida en dos.

Márquez, ocho veces campeón del mundo, se ve obligado a pasar por la primera clasificación, y es que antes de la caída tuvo un par de sustos en forma de salvada, hizo una peineta en una de ellas por alguna circunstancia en la moto que no era de su agrado y que no hace más que exteriorizar por las claras que hay algo que no funcionada nada bien en Honda.

Las caídas fueron protagonistas, ya que al poco de comenzar la segunda tanda de MotoGP el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) se fue por los suelos en la curva once y algunos trozos de su moto quedaron en medio de la pista, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que se pudiese limpiar la misma.

Marc Márquez ya protagonizó un primer susto en forma de salvada con la rodilla en la curva siete, y merced a ese rebufo consiguió rebajar su registro personal en unas cuatro décimas de segundo, aunque para quedarse en la decimoctava posición.

No fue el último susto de Marc Márquez, pues poco después en la curva once la moto le dio un latigazo muy fuerte que pudo controlar, pero que instintivamente le hizo mostrar el dedo corazón -una clara peineta- en claro signo de desaprobación, probablemente por alguna prueba que estaba realizando en la moto y que, obviamente, no fue de su agrado.

Quien no pudo salvar la caída fue el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP, que se fue por los suelos en la bajada entre la curva once y la doce y se arrastró muchos metros por el asfalto apoyado sobre sus codos para evitar daños mayores.

Las condiciones del asfalto mejoraron y los pilotos comenzaron a "aplicarse" a fondo, pero las caídas continuaron, la siguiente protagonizada por Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que se fue al suelo en la curva uno cuando estaba muy atrás en la clasificación.

En los minutos finales Marc Márquez salió a pista para hacer un último intento y tras una primera vuelta de calentamiento comenzó su vuelta lanzada con la mala fortuna de que a final de recta se fue al suelo, en la curva uno, y embistió a Johann Zarco, que salía en ese momento de la calle de talleres.

En el impacto de la Honda de Márquez, la Ducati del francés resultó reventada por completo, partida por la mitad, y al quedar tendido en la pista el piloto, se tuvo que mostrar bandera roja por parte de Dirección de Carrera.

Aun hubo tiempo para más caídas, las de Fabio di Giannantonio y su compañero de equipo Alex Márquez, mientras Marco Bezzecchi conseguía el mejor tiempo por delante de los españoles Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que también se cayó, pero en la primera tanda matinal.

El español Pedro Acosta (Kalex) se llevó el mejor tiempo de Moto2, por delante de los también españoles Alonso López (Boscoscuro) y Manuel "Manugas" González (Kalex), que hicieron válidos sus tiempos de la mañana al no encontrarse el asfalto en las mejores condiciones tras la lluvia torrencial que cayó sobre Sachsenring minutos antes.

El británico Jake Dixon (Kalex) se llevó un buen susto al salirse de la pista a alta velocidad, aunque pudo controlar la moto y frenarla antes de llegar a las defensas de aire, y a menos de diez minutos para el final se fue por los suelos, en la segunda curva del trazado, uno de los protagonistas de la categoría, Alonso López.

La lluvia torrencial que cayó sobre el circuito de Sachsenring en los primeros minutos de la segunda y última tanda de Moto3, entregó "en bandeja" la primera plaza al japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), quien por la mañana estableció un nuevo récord al rodar en 1:25.840.

Tras Sasaki, a más de dos décimas y media de segundo, acabaron el turco Deniz Öncü (KTM), por delante de los españoles Jaume Masiá (Honda) e Iván Ortolá (KTM), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el líder del mundial, el español Daniel Holgado (KTM), que acabó a un segundo casi exacto del japonés.

También hubo accidentes en Moto3, como el sufrido por el británico Scott Ogden (Honda) en la curva ocho, cuya moto se estrelló contra la defensa de aire (Air fence) e hizo que estallara, obligando a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para su reposición.