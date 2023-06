Acosta se lleva la mejor clasificación de una jornada marcada por la lluvia

Juan Antonio Lladós

Sachsenring (Alemania), 16 jun. El español Pedro Acosta (Kalex) se llevó la mejor clasificación de la primera jornada del Gran Premio de Alemania de Moto2, que estuvo marcada por la lluvia que cayó de manera torrencial durante algunos minutos de la segunda sesión de pruebas libres sobre el trazado de Sachsenring.

Aunque no continuó lloviendo, las condiciones de la pista no mejoraron en exceso en la segunda tanda de Moto2, en la que todos los pilotos rodaron unos diez segundos por encima de sus mejores tiempos y hubo quienes se llevaron algún que otro susto para mantenerse sobre la moto.

Pero si hubo un denominador común éste fue el "Tiburón" del Puerto de Mazarrón, que se erigió en uno de los grandes dominadores de la jornada y la categoría, al ser el más rápido en cualquier tipo de condición, pues Pedro Acosta se mantuvo durante muchos minutos como el más rápido de Moto2.

Sólo el británico Jake Dixon (Kalex), que se llevó un buen susto al salirse de la pista a alta velocidad, aunque pudo controlar la moto y frenarla antes de llegar a las defensas de aire, rodó más rápido que él en la primera parte de la tanda, si bien tanto él como Acosta no terminaron la tanda para minimizar al máximo el riesgo.

En los minutos finales, con el asfalto mejorando a cada vuelta que completaron los pilotos, Pedro Acosta recuperó la primera posición, lejos de su registro matinal, pero en cualquier caso como el más rápido en todo tipo de condiciones, con Jake Dixon dándole la réplica casi a cada giro, hasta llegar a igualar ambos a la milésima de segundo en cabeza de la tabla en 1:31.062.

Esa situación duró poco, pues una vuelta más tarde Pedro Acosta se distanció de su rival, 1:30.712, siempre lejos de los registros matinales, que al final fueron los que establecieron la clasificación definitiva del primer día de pruebas de Moto2, mientras que en la segunda tanda hubo muchos cambios finales, pero con pilotos que optaron por no salir en ningún momento a pista y otros que lo hicieron pero sin llegar a marcar un tiempo personal de referencia en la tabla.

A menos de diez minutos para el final se fue por los suelos en la segunda curva del trazado uno de los protagonistas de la categoría, el español Alonso López (Boscoscuro), segundo por la mañana, en seco, y sexto por la tarde, en condiciones mixtas, si bien acabó la sesión muy atrás al no regresar a la pista.

Como la pista fue mejorando al no llover, la sesión se acabó convirtiendo en un "ahora me toca a mí" y uno tras otro, los pilotos más rápidos iban mejorando el mejor tiempo de la misma en cada giro que protagonizaban y ya con muchos pilotos pasando por sus talleres para montar neumáticos "slick" de seco, aunque Pedro Acosta -y no fue el único- optó por concluir la misma antes de tiempo.

Al final el mejor tiempo de la segunda sesión fue para el líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), por delante del español Fermín Aldeguer (Boscoscuro y del tailandés Somkiat Chantra, pero con Pedro Acosta como el más rápido en el cómputo global, por delante de los también españoles Alonso López y Manuel "Manugas" González (Kalex). EFE

JLL/og