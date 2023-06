Temas del día de EFE España del jueves 15 de junio de 2023

PARTIDOS PACTOS

Madrid - El acuerdo entre PP y Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana y la crisis en la Región de Murcia por el órdago de los de Santiago Abascal, que amaga con forzar una repetición electoral, han empezado a definir el mapa autonómico surgido del 28M.

Madrid - Gobernar para acabar con las "nefastas" políticas de Pedro Sánchez se ha convertido en una prioridad para Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, un objetivo compartido que, sin embargo, afrontan con más discrepancias de las que se podrían aventurar a priori en el bloque conservador. Belén Gil Orantos.

CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTOS

Madrid - A menos de dos días para que se constituyan los ayuntamientos, los partidos entran en la recta final para firmar acuerdos, con los consistorios de Barcelona, Cáceres, Jaén o Vitoria en juego hasta el sábado, cuando gobernará la lista más votada si ninguna formación alcanza mayoría absoluta.

PRESIDENCIA UE

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE que comenzará el próximo 1 de julio en un acto que se celebra en el Palacio de la Moncloa y tras el que comparecerá en rueda de prensa.

ESTATUTO BECARIO

Madrid - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, el conocido como estatuto del becario.

INGRESO MÍNIMO

Madrid - La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta su segunda opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de que en la primera, publicada hace un año, calculase que esta prestación solo ha llegado al 40 % de sus beneficiarios potenciales.

SALUD MENTAL

Granada - España es líder en el consumo de ansiolíticos, principalmente para combatir la ansiedad y la depresión; un asunto que preocupa a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que en su Congreso de Granada alerta del exceso de prescripción de estos fármacos. Begoña Fernández

MAYORES MALTRATO

Madrid - Una deficiente alimentación o desatención en la higiene son formas de maltrato contra los mayores, que EFE analiza con diversos expertos en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ana Rodrigo.

- Concentraciones y jornada de debates en Barcelona organizada por la asociación de Personas Mayores.

PREMIOS REY DE ESPAÑA

Madrid - El rey Felipe VI preside el acto de entrega de la XL edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2023, los más prestigiosos del ámbito iberoamericano, creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

FESTIVAL SÓNAR

Barcelona - El festival Sónar celebra su 30 aniversario con una programación puramente electrónica que empieza este jueves, en una primera jornada en la que la experimentación estará encabezada por el productor de Weeknd, Oneohtrix Point Never, la música de baile por Black Coffee y las nuevas tecnologías aplicadas a la música por el congreso Sonar+D, centrado en la Inteligencia Artificial. Rosa Díaz.

MAROON 5

Madrid - La banda superventas Maroon 5 aterriza en el Wizink Center de Madrid ocho años después de su última visita con un repertorio que recogerá numerosos grandes éxitos de su carrera, como "Moves Like Jagger", "This Love", "Animals" o "She Will Be Loved".

INAUGURACION ELBULLI

Roses (Girona) - Inauguración del museo de elBulli 1846, un espacio concebido por el chef Ferran Adrià en el mismo lugar en que se encontraba su antiguo restaurante, donde se ofrecerá conocimiento sobre gastronomía.

AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- GRAN CANARIA CABILDO.- Los líderes de Nueva Canarias y el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y Augusto Hidalgo, presentan el acuerdo por el que seguirán gobernando la corporación insular por tercera legislatura consecutiva. Hotel Santa Catalina, planta 5. (Texto)(Foto)

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES NC.- El presidente y la vicepresidenta de Nueva Canarias, Román Rodríguez y Carmen Hernández, informan sobre la decisión que ha tomado su Ejecutiva respecto a la participación del partido en las elecciones generales del 23 de julio. NC. Plaza Doctor Rafael O'Shanahan, local 6. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- ASAMBLEA MADRID.- El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, reanuda con la portavoz de Más Madrid, Mónica García, los contactos con los grupos. A las 12:00h cierra las consultas con Isabel Díaz Ayuso para proponerla a continuación como candidata a la presidencia de la comunidad. Asamblea de Madrid . (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:15h.- Soria.- ELECCIONES GENERALES.- Soria ¡Ya! presenta a sus candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del próximo 23 de julio, en las que espera mejorar sus resultados de las autonómicas. Sede Soria YA. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- UE PRESIDENCIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en rueda de prensa las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:00h.- Madrid.- PREMIO CONCORDIA.- Felipe VI recibe en audiencia a los miembros del jurado del "Premio 15 de junio" a la concordia, la cohesión social y los valores constitucionales, de la iniciativa ciudadana "España Juntos Sumamos". Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:15h.- Madrid.- AZNAR COLOQUIO.- El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, participa en un coloquio con el periodista Vicente Vallés sobre el nuevo orden internacional. Real Fábrica de Tapices. C/Fuenterrabía, 2. (Texto) (Foto)

13:00.- Madrid.- ESPAÑA ANGOLA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibe al presidente de Angola, João Lourenço, en el Palacio de la Moncloa. Cobertura oficial.

16:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC). Congreso de los Diputados.

16:45h.- Palma.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la Junta Directiva del PP de Baleares. Hipotels Gran Playa. Carrer de las Canyes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Santander.- GOBIERNO CANTABRIA.- Nuevo encuentro del comité ejecutivo del PRC para que la comisión negociadora dé cuenta del documento negociado con el PP para la investidura de María José Sáenz de Buruaga como la primera presidenta de Cantabria. Sede del PRC. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Valencia.- ELECCIONES COMPROMÍS.- Finalizan las votaciones en Compromís para determinar las personas que integrarán las candidaturas junto a Sumar en la Comunitat Valenciana para las elecciones generales del 23 de julio. (Texto)

ECONOMÍA

09:30h.- Madrid.- FORO ALIMENTACIÓN.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura la X edición del Food&Drink Summit 2023. A las 14:15h el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez interviene en la clausura. Real Fábrica de Tapices. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica la deuda pública del primer trimestre. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la balanza comercial hasta abril. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JORNADA UGT.- La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, inauguran la primera edición del evento Ágora Sindical "Servicios: diagnóstico de un sector esencial". A su llegada (09:45h) la ministra atiende a los medios de comunicación. Sede UGT. Avenida de América, 25. (Texto)

10:30h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta su segunda opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sede de la AIReF. C/José Abascal 2, segunda planta. (Texto)

11:00h.- Madrid.- UE ENERGÍA.- El subsecretario para la Transición Energética, Miguel González Suela, y el viceministro polaco de Clima y Medioambiente, Adam Guibougé-Czetwertynski, inauguran la jornada sobre la reforma del mercado eléctrico europeo organizada por la Agencia EFE y Polska Grupa Energetyczna (PGE). Instituto Cervantes. C/Alcalá, 49. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- RODALIES CATALUÑA.- Alstom presenta el diseño de los nuevos trenes de Rodalies con la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de Renfe, Raül Blanco. Centre Industrial d'Alstom. Carretera B-140, km 7,5. (Texto)(Foto)

12:00h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, visita el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social. C/ Miguel Fleta, 3. Atiende a los medios a la salida (12:45 h). (Texto)

12:00h.- Valladolid.- GANADERÍA PROTESTAS.- Los agricultores y ganaderos de Castilla y León están convocados por las organizaciones agrarias Asaja, UPA-COAG y UCCL para reclamar a las administraciones públicas ayudas urgentes que palíen los efectos de la sequía en sus explotaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- FORUM AFINSA.- Afectados por Fórum Afinsa se concentran ante el Congreso de los Diputados para pedir la devolución del dinero invertido.

12:15h.- Alcalá de Henares (Madrid).- EMPRESARIOS HOTELEROS.- El ministro de Industria, Comercio y Turismo Héctor Gómez asiste a la asamblea de Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid, en el Parador de Alcalá de Henares (Madrid).

13:00h.- Madrid.- ESTATUTO BECARIO.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, José Álvarez, el acuerdo para el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, el denominado estatuto del becario. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Paseo de la Castellana, 63. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:15h.-Madrid.- FORO ALIMENTACIÓN.- El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, interviene en la clausura de la X edición del Food&Drink Summit 2023, en la Real Fábrica de Tapices.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- DELEGADO GOBIERNO.- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, participa en un desayuno informativo del Fórum Europa, presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Asisten el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y el ministro de Sanidad. Casino Gran Círculo de Madrid. C/Alcalá,15. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO GÜRTEL.- La Audiencia Nacional celebra una nueva sesión del juicio al expresidente valenciano Francisco Camps y a más de una veintena de acusados por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel. Polígono San Fernando de Henares. C/ Límite. (Texto)(Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO TRATA.- La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto dejar visto para sentencia el juicio a un hombre y una mujer acusados de vender a su hija de 12 años para que viviera como pareja del hijo de los compradores, también menor. C/ Santiago de Compostela, 96. (Texto)

10:15h.- Madrid.- ABOGACÍA MEMORIA.- Entrega de la Memoria Anual 2022 del Consejo General de la Abogacía Española. Congreso de los Diputados. Salón de Pasos Perdidos.

11:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto conmemorativo del 50 Aniversario del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

12:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS RESIDENCIAS.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid cita a declarar en calidad de testigos al exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, y a otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2020, Carlos Mur y Yolanda Fuentes, para aclarar su relación con los protocolos de no derivación de personas mayores de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia. Plaza de Castilla 1 (Texto)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- SALUD VIH.- Expertos en VIH analizan en varias mesas redondas los 40 años del virus y sientan las bases para luchar contra el estigma desde el Sistema Nacional de Salud. Calle de la Fuente del Rey, nº 2. (Texto)

09:15h.- Madrid.- ENFERMEDADES TROPICALES.- El hospital Universitario Ramón y Cajal, centro de referencia nacional de enfermedades tropicales importadas, celebra las XVIII jornadas de la Medicina del Viajero. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Salón de Actos.

09:15h.- Barcelona.- MALTRATO MAYORES.- Jornada que incluye concentraciones, protestas y una sesión de debates organizada por la asociación de Personas Mayores con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato hacia las personas mayores. Palau Macaya, Parlament y Plaza Sant Jaume. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Sevilla.- ANDALUCÍA AEROESPACE.- Presentación del Informe del sector aeroespacial andaluz del año 2022 elaborado por el clúster Andalucía Aerospace. Sala de Prensa de CEA – 1ª planta. C/ Arquímedes, 2 – PCT Cartuja.

09:30h.- Benicàssim (Castellón).- UNIVERSIDADES TERRITORIO.- El ministro de Universidades, Joan Subirats asiste a la inauguración del curso 'Universidad y Territorio', organizado por la Universitat Jaume I y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). A las 10:00h imparte la conferencia 'Global y local. La significación territorial de las universidades en el siglo XXI'. Hotel Termas Marinas El Palasiet. C/Pontazgo, 11. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Sevilla.- PLAN SEQUÍA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, presenta los proyectos de revisión de los Planes Especiales de Sequía. Confederación Hidrográfica. Salón de actos. Plaza de España, sector II.

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO EDUCACIÓN.- La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, visita el AWS Summit Madrid 2023, organizado por Amazon Web Services, en IFEMA Madrid.

10:30h.- Madrid.- CÁNCER MAMA.- El Grupo de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam) convoca una rueda de prensa para presentar avances internacionales que avanzan en reducir o evitar la metástasis de este tumor. Paseo Juan XXIII, 3. Sala de Grados del Espacio Pablo VI.

10:30h.- Madrid.- IGLESIA EDUCACIÓN.- El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Alfonso Carrasco, interviene en un desayuno informativo sobre el congreso "La iglesia en la educación". Conferencia Episcopal. C/ Añastro, 1. (Texto)

10:30h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- Presentación de la "Declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales en España" elaborada con las aportaciones de un grupo de 60 expertos convocados por la Fundación Pau Costas. Museo Nacional de Ciencias Naturales (C. de José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid).

11:00h.- Granada.- ATENCIÓN PRIMARIA.- Rueda de prensa en el marco del XXIX congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia (SEMG) sobre el exceso de prescripción de ansiolíticos, el ejercicio físico y el futuro de la especialidad. Palacio de Congresos de Granada. (Texto)(Foto)

11:00h.- Madrid.- MAYORES MALTRATO.- Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Plataforma de Mayores y Pensionistas organiza, junto a Servimedia, una mesa redonda para abordar la discriminación por edad. (Texto)

11:00h.- Madrid.- FP FINANCIACIÓN.- Presentación del informe ¿Es suficiente la financiación de la Formación Profesional?, elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO. Ramírez de Arellano, 19, Sala 1. (Texto)

11:00h.- Málaga.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Málaga acoge el II Simposio de Inteligencia Artificial en Oncología Médica. Hotel NH Málaga, sala Gibralfaro.

11:00h.- Don Benito (Badajoz).- AGRICULTURA REGADÍOS.- Reunión de la Mesa del Regadío de Extremadura, que preside el secretario general de Población y Desarrollo Rural en funciones, Manuel Mejías. Centro de Formación del Medio Rural. (Carretera de Miajadas, Km 2)

11:30h.- Barcelona.- UNIVERSIDAD INEQUIDAD.- Presentación del informe "Notas de acceso a la universidad: ¿son equitativas?", del Observatorio del Sistema Universitario. Telemático. (Texto)

11:30h.- Valencia.- INVESTIGACIÓN SANITARIA.- La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, visita el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe), en Valencia. Posteriormente, atiende a los medios de comunicación.La Fe, avda. Fernando Abril Martorell, 106, Torre A (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD EVAU.- Rueda de prensa en la Universidad Complutense de presentación de los resultados de la EvAU en Madrid. (Hoy se conocerán los resultados de las pruebas en Madrid, Galicia y el País Vasco) Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM. Calle Noviciado, 3. (Texto)

12:00h.- Puerto Real (Cádiz).- RESTAURACIÓN SALINAS.- SEO/BirdLife y Salarte presentan este jueves la restauración de tres salinas en Puerto Real (Cádiz). Salina Balbanera. (Texto) (Foto)

12:00h.- Valladolid.- PROTESTAS SEQUÍA.- Las organizaciones profesionales agrarias convocan una manifestación para pedir ayudas urgentes por la sequía. Plaza del Milenio. Delegación del Gobierno. Rigoberto Cortejoso. Consejería Agricultura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- IGLESIA AYUDAS.- La fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) presenta su memoria de actividades y cuentas 2022 . C/Ferrer del Río, 14.

17:15h.- SANIDAD VACUNAS.- El ministro de Sanidad, José Miñones, interviene en la clausura de la conferencia 'GAVI’s Global Vaccine Impact Conference. Madrid', organizada por la Alianza para las Vacunas (GAVI), en el Hotel NH Eurobuilding. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- PERSONAS DISCAPACIDAD.- La Fundación Disgrup presenta un proyecto para recorrer el Camino de Santiago en silla de ruedas para denunciar que en España no se cumplen los derechos de las personas con discapacidad. Casa del Tibet. C/Roselló, 181. (Texto)

19:30h.- Madrid.- PREMIOS REY DE ESPAÑA.- Felipe VI preside el acto de entrega de la XL edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2023, los más prestigiosos del ámbito iberoamericano, creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Interviene el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Casa América. C/ Marqués del Duero, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR.- Empieza la programación del festival Sónar, que se desarrollará hasta el próximo sábado en espacios de Barcelona y L'Hospitalet, que acogerán más de 250 propuestas, entre conciertos, dj sets, clases magistrales, charlas y foros de debate. Fira Barcelona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Málaga.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, presenta la exposición fotográfica "Miradas cruzadas", junto al fotógrafo Javier Arboledas y el comisario de la muestra, José María Luna. Museo Ruso.

11:00h.- València.- ARTE SOROLLA.- Presentación de la exposición "Sorolla, una nova dimensió"', una muestra inmersiva e interactiva para descubrir la vida y obra del pintor así como el contexto histórico, social y cultural de su tiempo, mediante tecnologías de última generación. La Base. La Marina. (Texto)

11:30h.- Roses (Girona).- INAUGURACIÓN ELBULLI.- El chef Ferran Adrià inaugura su nuevo proyecto gastronómico, elBulli 1846. Cala Montjoi. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Zaragoza.- CULTURA PHOTOESPAÑA.- PhotoEspaña presenta su programación para 2023 en Zaragoza. Fábrica de cervezas Ambar.

12:00h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación de la uniformidad del personal de la 69 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, del diseñador Samuel López-Lago, en la que participa el director gerente del certamen, Pedro Blanco. c/ Santa Julia, 5.

12:00h.- Madrid.- VERANOS DE LA VILLA.- El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid presenta la programación del festival Veranos de la Villa 2023. Parque del Retiro. Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez. Paseo del Uruguay, 5.

12:00h.- Santander.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- La Fundación Enaire abre la exposición del fotógrafo Alberto García-Alix, "Fantasías en el Prado". Naves de Gamazo. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- PREMIOS CULTURA.- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, asiste al fallo del III Premio Nacional de Arqueología y Paleontología. Museo Arqueológico Nacional.

21:00h.- Madrid.- MAROON 5.- Concierto de la banda estadounidense Maroon 5, un día antes de su segundo "show" en España, en Barcelona. WiZink Center. (Texto) (Foto) (Vídeo)

