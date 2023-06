Mbappé vuelve a pronunciarse sobre su futuro: “Seguir en el PSG es mi única opción en este momento”

Mbappé durante un entrenamiento con Francia (REUTERS).

La llegada del verano viene acompañada, otra vez, de Kylian Mbappé. Su culebrón con el Real Madrid parece no tener fin y lleva días a pleno rendimiento. En medio de todos los rumores, el delantero francés compareció en la rueda prensa previa al partido que el combinado galo jugará contra Gibraltar. Como era de esperar, todas las preguntas estuvieron enfocadas en el futuro del jugador. Mbappé comunicó el pasado lunes por escrito a su club, el PSG, que no prolongará su contrato más allá del 30 de junio de 2024. La noticia destapó la tormenta, más aún cuando el equipo controlado por Catar filtró que tenía pensado ponerle en el mercado de inmediato.

Mbappé, que ya afirmó en sus perfiles sociales su intención de seguir en París la próxima temporada, volvió a pronunciarse sobre su futuro. “Mi objetivo es seguir en el PSG, es mi única opción en este momento. Espero que a partir de ahora sólo haya preguntas sobre el partido de la selección”. Imposible: la expectación en torno a su futuro copó todas las preguntas.

“¿Si mi carta con el PSG iba a perturbar la concentración, la selección francesa?”, se interrogó Mbappé tras una pregunta de los medios. “No puedo controlar las reacciones de la prensa y las que se generan fuera, por lo que me importan bastante poco. Además, la carta fue enviada antes de la concentración con Francia. Hay cosas que me extrañan”, respondió el capitán de Francia. En la famosa carta, Mbappé comunicaba al PSG que no iba a activar la cláusula de su contrato para renovar por un año, hasta 2025.

Su futuro, cuestión de estado en Francia

El caso ha llegado ya a las más altas esferas francesas. El presidente de la república, Emmanuel Macron, que ya presionó el pasado verano para evitar que Mbappé se marchase al Real Madrid, ha vuelto a entrometerse. ¿Sabes si Kylian se queda?”, le cuestionaron. “No tengo noticias sobre ello, pero intentaré presionar para que se quede”, respondió.

¿Qué influencia tiene el Presidente? Sobre mi carrera hoy, en 2023, ninguna. Quiere que me quede en París, mi objetivo es quedarme, estamos en la misma onda”, ha dicho Mbappé.

Mbappé posa con la camiseta del PSG tras su renovación hasta 2025. (REUTERS).

Desde que saltó a luz el envío de la carta, el francés ha ocupado todas las portadas. Pese ello, Kylian prefiere centrarse en el fútbol. “Estoy acostumbrado a este tipo de cosas desde muy joven. Pienso en el partido de mañana. Esa es mi única preocupación. Siempre he conseguido hacer las dos cosas. Quiero demostrar mañana que soy un gran jugador”.

“¿Si dudé en comparecer? En absoluto, tengo una responsabilidad, y unos cuantos ruidos externos no van a hacer que eluda mi responsabilidad, así que era importante estar aquí hoy. No voy a hablar siempre y lo harán todos los compañeros, pero creo que tenía que asumir la responsabilidad y no esconderme”, finalizó un Mbappé decidido a no continuar en el PSG más allá de 2024. Queda por ver si la presión que el mandamás francés y la cúpula qatarí vuelven a convencer al galo.

