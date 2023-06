Klinsmann confirma que Son Heung-min no será titular en el amistoso ante Perú

Seúl, 15 jun. El seleccionador de Corea del Sur, Jurgen Klinsmann, confirmó este jueves que debido a su reciente operación de pubalgia el capitán del conjunto asiático, Son Heung-min, no será titular en el amistoso de mañana frente a Perú, aunque no descartó que no pueda saltar al campo como suplente.

"Estará en el banquillo. Esperamos con el paso de los días que se aproxime al estado físico idóneo", dijo hoy Klinsmann en una rueda de prensa celebrada en el Estadio de la Asiada de Busan (325 kilómetros al sureste de Seúl), donde mañana a las 20.00 hora local (11.00 GMT) se verán las caras surcoreanos y peruanos.

Son, que se sometió a una operación quirúrgica para tratarse la pubalgia el pasado 28 de mayo en Inglaterra y viajó dos días después a Corea del Sur, ha sido duda desde hace días para el encuentro de mañana.

Durante los entrenamientos, el delantero del Tottenham Hotspur se ha estado ejercitando por separado con los preparadores físicos y ha evitado jugar partidillos o ensayar jugadas a balón parado, al parecer por posibles molestias al disparar.

"Está intentándolo todo para alcanzar la forma, pero estamos yendo día a día. Aún tenemos esperanza de que pueda saltar al campo", añadió el técnico alemán.

Klinsmann anunció también que mañana será el portero Kim Seung-gyu (Al- Shabab), que suma 72 partidos con la selección, el que luzca el brazalete de capitán.

Corea del Sur se enfrenta también el 20 de junio a El Salvador en otro amistoso que se disputará en Daejeon (140 kilómetros al sur de Seúl). EFE.

asb/ahg/ea