Jesús hace historia con España: se convierte en el jugador más veterano de la selección

El jugador de España, Jesús Navas, y el futbolista italiano Nicolo Barella, durante el partido de la Nations League (EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN)

El jugador del Sevilla, Jesús Navas, continúa haciendo historia con la selección española, esta vez a título personal. El lateral derecho se ha convertido este jueves, durante el partido que enfrentaba a La Roja y a Italia en la semifinal de la Nations League, en el futbolista más longevo en vestir la camiseta de la selección. Un récord que hasta ahora ostentaba el guardameta Antoni Ramallets, quien disputó su último partido como internacional con España a los 36 años. Nadie en la historia había vestido la roja con 37 años. Hasta ahora.

A sus 37 años y 206 días, el seleccionador no dudó en recuperar al sevillano para la Nations League, un torneo donde España ha conseguido meterse en la final tras superar a Italia por dos goles a uno. La victoria de La Roja ha sido el broche de oro para una noche de celebración para el lateral derecho, quien tras dos años ha regresado a vestir la camiseta. Y no solo eso, sino que ha pasado a ser el más veterano. Aunque no es de extrañar que De la Fuente haya querido contar con él, porque Navas continúa teniendo mucho fútbol en sus botas.

El sevillano debutó como internacional absoluto en un amistoso frente a Argentina el 14 de noviembre de 2009, cuenta en su palmarés con el título del Mundial de 2010 y el de la Eurocopa de 2012, y su último encuentro con España, hasta la presente convocatoria de Luis de la Fuente, fue en Ucrania el 13 de octubre de 2020.

Cuando Luis de la Fuente anunció la lista de convocados para este campeonato, nadie se esperaba que entre los defensas apareciera el nombre de Jesús Navas. Dos años después sin vestir la camiseta internacional, el sevillano volvía a ponerse a las órdenes del seleccionador. “Siempre tengo la esperanza de estar aquí, trabajo para ello en el Sevilla porque la selección es lo máximo. Puedo aportar una ilusión tremenda. Estar aquí es muy grande y vuelvo con toda la ilusión del mundo porque estamos muy cerca, a dos partidos de un título y tenemos que verlo. Es algo único y hay que ir a por todas”, destacó entonces el jugador.

A lo que añadió: “Al final todo es un aprendizaje y poder disfrutar de la selección, de los títulos que he conseguido aquí es un orgullo. Todos los tenemos en nuestra mente y nuestra corazón y ahora disfruto de una nueva oportunidad, de un reto tan bonito. Y vamos con máxima intensidad”. Navas considera que puede aportar “experiencia e ilusión” a la selección. “Ver que los más mayores seguimos teniendo toda la ilusión del mundo y todo el hambre por conseguir cosas importantes. La constancia y el trabajo en tu equipo para seguir viviendo a la selección. Estoy con muchas ganas de afrontar lo que viene ahora y seguiré trabajando siempre para estar en la selección. Es único y especial”, concluyó.

Su regreso le ha convertido también en el primer internacional español que luce la camiseta roja con 37 años ya cumplidos. Hasta ahora, quien ostentaba el récord era Ramallets, quien contaba con 36 años y 349 días en el momento en el que el guardameta catalán se despidió de la selección frente a Gales, el 18 de mayo de 1961. Tras él, el siguiente en la lista de más veteranos era el delantero gallego Luis Suárez que jugó su último partido internacional con 36 años y 345 días, mientras que el portero vasco Andoni Zubizarreta ha quedado fuera del honorífico ‘podio’ de los veteranos de la selección, ya que se despidió como internacional con 36 años y 245 días.

