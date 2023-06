Feliciano López: "No me imagino a Rafa Nadal jugando este año"

Madrid, 15 jun. Feliciano López, que afronta sus últimos torneos como jugador profesional antes de su retirada definitiva y que ha sido designado director de las Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis de septiembre en Valencia y la Final entre Ocho de noviembre, en Málaga, no cree que a Rafael Nadal, recientemente operado del psoas, le de tiempo para formar parte del equipo español a finales de año.

“No soy yo el que debe contestar. Por lo que tengo entendido la recuperación va a ser larga y no me lo imagino jugando este año”, dijo a EFE Feliciano López.

“No he hablado con él, pero me sorprendería que a finales de este año pudiera ya estar jugando. Ojalá. Eso sería una señal de que la recuperación ha ido bien, más rápida de lo esperado. Pero diría, estoy seguro que David, como capitán de Copa Davis, si tuviera que pedir un deseo sería tener a Carlitos (Alcaraz) y a Rafa (Nadal). Cualquier capitán del mundo. Al final eso sería el momento soñado para cualquier capitán y cualquier afición y más jugando en España. Imagina qué momento. Tan bonito, un jugador como Rafa y además Carlitos que nos va a dar muchos más grandes momentos y alegrías y va a estar en la cima del tenis muchos años y la casualidad de que los dos sean del mismo país", añadió Feliciano López, cuatro veces ganador de la Copa Davis.

Sin embargo, Feliciano confía en Carlos Alcaraz. Considera una suerte para el deporte español que haya irrumpido un tenista como el murciano que recoja el testigo de Nadal.

"Es un milagro y se lo digo a la gente que Carlitos esté, que haya surgido otro jugador del mismo país que Rafa Nadal, de ese nivel, es un milagro. Entonces como capitán, puestos a pedir, es el sueño de cualquier capitán. Pero lo más importante es que Rafa se recupere y que pueda despedirse del tenis como a él le gustaría”, dijo el toledano.

Feliciano, sin embargo, niega que Nadal se haya retirado y confía en que tendrá una despedida del tenis como merece: en la pista, compitiendo a buen nivel.

“Yo sabía que las cosas no iban bien y que la recuperación no iba como ellos esperaban. Lo que sí sabía es que Rafa no iba a anunciar su retirada. Mucha gente cuando convocó esa rueda de prensa especuló con cosas que en ningún momento eran lógicas. Era más una rueda de prensa para informar de como iban las cosas y para anunciar de que no iba a Roland Garros y como iba a intentar recuperarse para poder seguir jugando al tenis que es lo que más le gusta. En ese sentido yo no estaba nada preocupado. Luego con el tema de la operación, un poco más porque cuando entras en un quirófano no sabes como vas a salir y más con Rafa y su edad", indicó a EFE Feliciano.

"Creo que todo va a ir bien y que Rafa tendrá la oportunidad de despedirse como se merece; jugando al tenis en una pista y jugando donde quiera jugar y seguro que a buen nivel. Aún hay mucho tiempo, no es algo tan grave y ojalá se recupere para jugar cuanto antes y se despida del tenis delante de esa gente que tiene tantas ganas de volver a verle aunque sea por última vez”, subrayó Feliciano López que contempla con naturalidad la situación vivida por Alcaraz en Roland Garros.

“No me sorprendió tanto. Son cosas que pueden pasar. Se juega a una intensidad brutal. Fueron dos horas y media lo que duraron los dos primeros sets y a esa intensidad y sin haber tenido esa experiencia que tiene Djokovic en ese tipo de partidos son cosas que pueden pasar. Carlitos es muy joven aún. Tiene mucha presión sobre sus espaldas. A mi me sorprendió, si acaso, fue que le pasara después de acabar el segundo set",dijo.

"Es verdad que esos dos primeros sets fueron de una intensidad brutal, se jugaron puntos que muscular y físicamente te castigan mucho. También creo que es un tema de como afrontas esos partidos. Pero en cuanto Carlitos juegue tres o cuatro semifinales más de Grand Slam, de ese nivel, estas cosas no le van a volver a pasar. No hay que olvidar que Djokovic había jugado cuarenta y cinco semifinales de Grand Slam contando la del otro día y para Carlitos era la segunda. Cuando ves esos números y a quién tienes delante creo que estas cosas pueden pasar y no hay que darles más importancia. Carlitos físicamente es un animal, una persona que vive por y para el tenis, que se cuida mucho, que lo tiene todo lo que hay que tener para triunfar y yo no le daría más importancia a eso que pasó más allá de que es una pena de que todos teníamos puestas muchas esperanzas en este Roland Garros con él”, aventuró Feliciano López. EFE

apa/nam