Feliciano López: "Estamos en la búsqueda del mejor formato posible"

Santiago Aparicio

Madrid, 15 jun. Mientras da sus últimos pasos como jugador profesional y alterna ya el trabajo en los despachos con su presencia en las pistas, Feliciano López (Toledo, 41 años) acaba de ser designado director de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis que se disputará en Valencia, en septiembre, y de la Final entre Ocho del torneo que se jugará en Málaga en noviembre.

Ganador de la Copa Davis en cuatro ocasiones, finalista cinco veces, Feliciano asume la dirección de un torneo en el que ha sobresalido. Fijo en las convocatorias de España, el toledano, director del Mutua Madrid Open desde hace cuatro temporadas, emprende ahora una nueva aventura de responsabilidad al margen de la cancha.

Enfila la recta final de su carrera como profesional Feliciano López en los torneos sobre hierba, su superficie predilecta. Tras completar su participación en el de Stuttgart, tiene previsto disputar Queen's, en Londres, Mallorca y poner el punto y final definitivo en Wimbledon, si finalmente obtiene una invitación.

Recién designado director de las finales de la Copa Davis, conversa desde Stuttgart con la Agencia EFE.

- Pregunta: Está dando sus últimos pasos como jugador profesional y llega ahora este nombramiento como director de la Copa Davis para las fases de Valencia, en septiembre, y de Málaga, la fase final, en noviembre. ¿Cómo se ve y qué supone para usted esta designación, esta responsabilidad en un torneo que ha sido tan importante en su carrera, a nivel tanto personal como profesional?

+ Respuesta: Una felicidad muy grande que hayan pensado en mí. Como dices la Copa Davis ha sido una parte importantísima en mi carrera, en algunos momentos la más importante porque ha sido muy especial. Ha sido algo diferente, representar a mi país, compartir muchas cosas con el equipo. Es una competición muy bonita, muy especial. Y poder vivirla ahora con un rol diferente y poder aportar mi experiencia de tantos años y todo lo que he vivido jugando esta competición supone estar muy feliz por la designación e intentaré desde ya intentar ayudar a que la Copa Davis, la más importante por países que existe, siga teniendo el nivel y la repercusión que tiene.

- P: La Copa Davis está en un momento, extraño, como de transición después de la salida de Kosmos de Gerard Piqué. ¿Como ve esta situación?.

+ R: Yo soy positivo. Tenemos que vivir en el momento que estamos ahora. Lo que ha pasado antes no sirve de nada quedarnos ahí. Tenemos una competición increíble y tenemos que intentar que este año sea un éxito como fue el pasado año. La Copa Davis ha seguido creciendo estos últimos años a nivel de público, en redes sociales.. la ITF ha recuperado los derechos de la competición. Hay una empresa que es Tennium y estamos en un buen momento. De todo se aprende, de lo que se haya hecho mal y de lo que se ha hecho bien. Es un momento para aprender y de tener un objetivo claro y que es que la Copa Davis sea un éxito. Y la ITF está en perfectas condiciones de poder sacar esto adelante porque ha sido la ITF la que creó esta competición y la que la organizó durante casi toda la historia.

Estamos en un momento, no complicado, tenemos un producto increíble en las manos y tenemos que hacer que el producto sea lo mejor posible y convencer a los países y jugadores de que tienen que estar orgullosos de participar en la Copa Davis. No mirar atrás y sí mirar hacia adelante. Ser conscientes de lo que representa la competición, intentar que sea igual de exitosa que el pasado año y a partir de ahí mirar hacia adelante.

- P: ¿El mazazo con la marcha de Kosmos ha sido tan grande a nivel económico como se habla estos días?

+ R: Yo tampoco he llegado aquí para comentar si el mazazo ha sido gordo pero sí que la ITF está en perfectas condiciones financieras para la mejor Copa Davis posible. Eso sí lo puedo asegurar.

- P: Usted ha jugado con los dos formatos de competición. Con el tradicional, en casa o fuera, y con este actual, todo concentrado en una misma sede. ¿Con cuál se queda, cuál va a prevalecer?

R: Estamos abiertos a buscar la mejor solución, a volver a hablar con capitanes, con presidentes y con todos y buscar el mejor formato posible. Yo vengo de una época en la que se jugaba el formato “en casa” o “fuera de casa”, espectacular, que era la esencia de la competición. Pero es evidente que ese formato era difícil de sostener por el calendario, que es el que es, y yo creo que es difícil según está el calendario tener a los jugadores jugando Copa Davis cuatro veces al año. Estamos estudiando diferentes posibilidades. Entonces ya se habló con los jugadores y se adoptó el que hay actualmente.

(El formato de eliminatorias casa-fuera se mantiene en el resto la competición. Solo la máxima categoría de la Copa Davis, el Grupo Mundial, se disputa en fase de grupos en varias sedes y una fase final en un escenario único)

Una combinación del formato anterior con otro como este puede ser bueno. Hay muchas ideas y trabajamos en ellas y necesitamos también la opinión y la sensación de los capitanes y jugadores, de ver como lo han vivido en los últimos años, jugando la Copa Davis y seguro que encontramos una fórmula.

Poder encontrar la Copa Davis a los países es algo muy bonito. Hay países que no tiene la oportunidad de ver a sus jugadores en directo y eso es lo que la Copa Davis también proporciona. Eso es lo que ha hecho muchos años, acercar el tenis donde no existía. Por eso estamos abiertos a que el formato sea adecuado a los tiempos que vivimos. La ATP también está colaborando y eso es muy importante. Va a colaborar con la ITF y eso es una ayuda grande para tener a los mejores jugadores en la competición. Estamos en un momento bueno. Todos están colaborando para que la Copa Davis sea lo que ha sido a lo largo de su historia.

- P: A nivel personal y con la retirada a la vista, ¿cual es su perspectiva? Director del Mutua Madrid Open y ahora director de la Copa Davis.

+ R: Es una transición bonita. Me siento muy afortunado de que la gente se acuerde de mí. Primero como jugador y ahora como directivo. Para mí ha sido un aprendizaje muy grande estar ya cuatro años trabajando en el Masters 1000 de Madrid, conociendo la otra parte del tenis que era desconocida para mí. Siempre lo digo. Cuando eres jugador no te das cuenta de nada, viajas por el mundo solo preocupado de estar bien, de cuidarte, y de entrenar y lo que requiere ser profesional. Pero cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás del mundo del tenis piensas que los jugadores podemos llegar a ser un poco egoístas porque no se dan cuenta de la dificultad en todo lo que hay detrás y lo que conlleva. Hay mucho trabajo detrás y eso es lo que he aprendido estos años.

Y por otra parte, muy feliz de que la gente piense en mí y tener esta transición que no es fácil. Vemos que muchos deportistas de élite sufren cuando acaban sus carreras y no encuentran acomodo con algo que les apasione y yo tengo la suerte de seguir trabajando en algo que conozco, que es el mundo del tenis, aunque sea de otro lado y no deja de ser mi mundo. Es una oportunidad muy bonita para mi, en otra competición que amo, que me ha dado los momentos más felices de mi carrera y vamos a trabajar mucho por ello.

- P: Usted sucede como director de la Copa Davis a David Ferrer, el año pasado responsable en los despachos del torneo y ahora capitán del equipo español, seleccionador español. ¿Se ve también dentro de unos años en ese puesto, como capitán de España en la Copa Davis?

+ R: Cualquier jugador español retirado sueña siempre con ser alguna vez capitán del equipo de Copa Davis. Ahora mismo lo único que puedo decir es que está en las mejores manos. David Ferrer ha sido el mejor jugador de Copa Davis que yo he visto. He convivido muchas eliminatorias de Copa Davis con él en diferentes circunstancias, en casa, fuera, en distintas superficies.. y ha sido una auténtica máquina y ha demostrado un compromiso enorme. Ahora mismo no puede haber mejor capitán que él. El día que David se canse pues a lo mejor me toca a mí o a otro. Pero como no sé cuando llegará y si llegará. Yo estoy muy contento de ver al equipo en manos de David y creo que nos esperan grandes momentos con el equipo que tenemos y con el capitán que va a debutar en Valencia este año.

- P: Si tuviera que quedarse con un momento en su carrera en la Copa Davis después de haber vivido muchísimas eliminatorias y después de tantos años, ¿con cual se quedaría? ¿Con la victoria en Argentina?

R: Si. Aquello fue muy emocionante y muy inesperado. Ir a una final de Copa Davis sin tu mejor jugador, que era Rafa Nadal, muchos nos daban por muertos. Y el haber sido capaces de ganar allí y en ese ambiente en el que se jugó con todo en contra. Para mí, a nivel emocional ha sido el momento más importante. Lo que se vivió en ese pabellón de Mar del Plata fueron cosas muy bonitas y muy inesperadas. El partido que le gané a Juan Martín del Potro ha sido uno de los mejores que he jugado en mi carrera. Y a partir de ahí la eliminatoria dio un vuelco y conseguimos llegar a España con la Ensaladera.

Al final se reunieron un montón de cosas en un fin de semana…. No ser favoritos, el partido mío fue una sorpresa muy grande.. ganar el dobles.. el ambiente que se vivió porque el público argentino es muy difícil jugar allí pero a la vez es muy bonito. No tendré oportunidad de jugar otra vez en algo así. Es difícil explicar lo que se vive al jugar la Copa Davis en esos países, sobre todo en Argentina, con un público que lo vive de la manera que lo vive. Es muy bonito y yo tuve la ocasión de vivir aquello y encima ganar. Fue algo brutal.

“ME SORPRENDERÍA QUE A FINALES DE AÑO NADAL PUEDA ESTAR JUGANDO”

- P: Mirando al presente. Fase de grupos en septiembre en Valencia y la fase final en noviembre en Málaga… ¿Con Rafa Nadal?

+ R: No soy yo el que debe contestar. Por lo que tengo entendido la recuperación va a ser larga y no me lo imagino jugando este año.

No he hablado con él pero me sorprendería que a finales de este año pudiera ya estar jugando. Ojalá. Eso sería una señal de que la recuperación ha ido bien, más rápida de lo esperado. Pero diría, estoy seguro que David, como capitán de Copa Davis, si tuviera que pedir un deseo sería tener a Carlitos (Alcaraz) y a Rafa (Nadal). Cualquier capitán del mundo. Al final eso sería el momento soñado para cualquier capitán y cualquier afición y más jugando en España. Imagina qué momento. Tan bonito, un jugador como Rafa y además Carlitos que nos va a dar muchos más grandes momentos y alegrías y va a estar en la cima del tenis muchos años y la casualidad de que los dos sean del mismo país.

Es un milagro y se lo digo a la gente que Carlitos esté, que haya surgido otro jugador del mismo país que Rafa Nadal, de ese nivel, es un milagro. Entonces como capitán, puestos a pedir, es el sueño de cualquier capitán. Pero lo más importante es que Rafa se recupere y que pueda despedirse del tenis como a él le gustaría.

- P: Usted es amigo de Rafa Nadal. ¿Qué le pasó por el cuerpo cuando convocó esa rueda de prensa y ya anunció que su retirada sería en el 2024? ¿Sabía algo?¿Le sorprendió?

+ R: Sabía que las cosas no iban bien y que la recuperación no iba como ellos esperaban. Lo que sí sabía es que Rafa no iba a anunciar su retirada. Mucha gente cuando convocó esa rueda de prensa especuló con cosas que en ningún momento eran lógicas. Era más una rueda de prensa para informar de cómo iban las cosas y para anunciar de que no iba a Roland Garros y como iba a intentar recuperarse para poder seguir jugando al tenis que es lo que más le gusta. En ese sentido yo no estaba nada preocupado. Luego con el tema de la operación, un poco más porque cuando entras en un quirófano no sabes como vas a salir y más con Rafa y su edad. Pero yo creo que todo va a ir bien y que Rafa tendrá la oportunidad de despedirse como se merece; jugando al tenis en una pista y jugando donde quiera jugar y seguro que a buen nivel. Aún hay mucho tiempo, no es algo tan grave y ojalá se recupere para jugar cuanto antes y se despida del tenis delante de esa gente que tiene tantas ganas de volver a verle aunque sea por última vez.

- P. Esta generación con David (Ferrer), Fernando Verdasco, Rafa (Nadal), Feliciano López y muchos otros también se va acabando. Da algo de pena, ¿no? Es algo inigualable.

+ R: Si, es inigualable. Estoy de acuerdo. No va a volver a haber una generación de tenistas así. Puede sonar algo pretencioso. Pero es muy complicado. Primero una figura como Rafa no va a volver a existir. No va a haber nadie que vaya a ganar veintidós Grand Slam. Lo siento para lo que creen que dentro de no sé cuánto tiempo alguien va a poder batir los récords que han establecido estos monstruos. Yo no lo creo. Y después, toda una generación de tenistas que han acompañado a Rafa, hemos sido capaces también de jugar en distintas pistas y en tener diferentes estilos. Al final el gran éxito del tenis español independientemente de la figura de Rafa que solo con él es suficiente, hemos sabido adaptarnos y romper esa barrera de que éramos jugadores de tierra batida y en una eliminatoria con Rusia o quien fuera fuera de casa y no tener miedo. Esto, para mí ha sido la principal evolución del tenis español, más allá de tener una figura en particular como la de Rafa que eclipsa cualquier otro jugador o resultado. Pero esa evolución ha sido muy importante para el éxito del tenis español”.

“EN CUANTO CARLITOS (ALCARAZ) JUEGUE UN PAR DE SEMIFINALES DE GRAND SLAM MÁS NO LE VOLVERÁN A PASAR COSAS COMO LAS DE ROLAND GARROS”

- P: Ahora hay muchas expectativas con Carlos Alcaraz aunque hubo un poco de bajón tras el partido con Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros. ¿Le sorprendió cómo fue y acusar tanta presión y nervios?

+ R: A mi no me sorprendió tanto. Son cosas que pueden pasar. Se juega a una intensidad brutal. Fueron dos horas y media lo que duraron los dos primeros sets y a esa intensidad y sin haber tenido esa experiencia que tiene Djokovic en ese tipo de partidos son cosas que pueden pasar. Carlitos es muy joven aún. Tiene mucha presión sobre sus espaldas. A mi me sorprendió, si acaso, fue que le pasara después de acabar el segundo set. Pero es verdad que esos dos sets fueron de una intensidad brutal, se jugaron puntos que muscular y físicamente te castigan mucho. También creo que es un tema de como afrontas esos partidos. Pero en cuanto Carlitos juegue tres o cuatro semifinales más de Grand Slam, de ese nivel, estas cosas no le van a volver a pasar. No hay que olvidar que Djokovic había jugado cuarenta y cinco semifinales de Grand Slam contando la del otro día y para Carlitos era la segunda. Cuando ves esos números y a quién tienes delante creo que estas cosas pueden pasar y no hay que darles más importancia. Carlitos físicamente es un animal, una persona que vive por y para el tenis, que se cuida mucho, que lo tiene todo lo que hay que tener para triunfar y yo no le daría más importancia a eso que pasó más allá de que es una pena de que todos teníamos puestas muchas esperanzas en este Roland Garros con él.

- P. Novak Djokovic, inalcanzable

+ R: Sí. Es que es difícil. A todos les digo que es difícil explicar con palabras lo que Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal han hecho en el mundo del tenis. Lo he vivido. He tenido la suerte de vivirlo de cerca, de jugar contra ellos, de conocerles personalmente. Estos récords que han logrado no son humanos. Lo digo sinceramente. Lo que pasó en Roland Garros que un jugador de 36 años después de haber ganado veintidós Grand slam, después de haber sido considerado por muchos el mejor en cuanto a los números, es capaz de ir a Roland Garros y de volver a ganar de la manera que lo hizo. Imponiéndose a Carlitos en semifinales que desgraciadamente no pudo continuar de la manera que quería por la lesión. Tampoco quiero quitar mérito a Novak sino darle todo el reconocimiento y destacar que con todo eso siga en ese estado de forma sea capaz de ganar torneos de ese nivel ante jugadores quince, dieciséis o diecisiete años más jóvenes que él. A mí Djokovic lo único que me merece es respeto por todo lo que está haciendo y que siga con la ambición de seguir cuidándose, de seguir engordando su palmarés me parece increíble. Difícil de poner en palabras que un jugador de tenis en este tiempo que ha pasado desde que yo empecé, haya podido ganar veintitrés títulos de Grand Slam. Sinceramente me cuesta entenderlo, la verdad” . EFE

