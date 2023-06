Feliciano López: "Djokovic, lo único que me merece es respeto por todo lo conseguido"

Madrid, 15 junio(EFE).-Feliciano López, que afronta sus últimos torneos como jugador profesional antes de su retirada definitiva y que ha sido designado director de las Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis de septiembre en Valencia y la Final entre Ocho de noviembre, en Málaga, ensalzó al serbio Novak Djokovic que en Roland Garros consiguió su vigésimo tercer Grand Slam.

“A todos les digo que es difícil explicar con palabras lo que Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal han hecho en el mundo del tenis. Lo he vivido. He tenido la suerte de vivirlo de cerca, de jugar contra ellos, de conocerles personalmente. Estos récords que han logrado no son humanos. Lo digo sinceramente", dijo Feliciano López a la Agencia EFE.

"Lo que pasó en Roland Garros, que un jugador de 36 años después de haber ganado veintidós Grand Slam, después de haber sido considerado por muchos el mejor en cuanto a los números, sea capaz de ir a Roland Garros y de volver a ganar de la manera que lo hizo. Imponiéndose a Carlitos (Alcaraz) en semifinales que desgraciadamente no pudo continuar de la manera que quería por la lesión", añadió Feliciano.

"Tampoco quiero quitar mérito a Novak sino darle todo el reconocimiento y destacar que con todo eso siga en ese estado de forma sea capaz de ganar torneos de ese nivel ante jugadores quince, dieciséis o diecisiete años más jóvenes que él. A mi Djokovic lo único que me merece es respeto por todo lo que está haciendo y que siga con la ambición de seguir cuidándose, de seguir engordando su palmarés me parece increíble", destacó a EFE el toledano de 41 años.

"Es difícil poner en palabras que un jugador de tenis en este tiempo que ha pasado desde que yo empecé, haya podido ganar veintitrés títulos de Grand Slam. Sinceramente me cuesta entenderlo, la verdad”, concluyó López. EFE

