Feliciano López: "Cualquiera sueña con ser capitán pero no hay nadie mejor que Ferrer"

Madrid, 15 jun. Feliciano López, que afronta sus últimos torneos como jugador profesional antes de su retirada definitiva y que ha sido designado director de las Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis de septiembre en Valencia y la Final entre Ocho de noviembre, en Málaga, ocupará el lugar que el año pasado obtuvo David Ferrer, actual capitán del conjunto español

España jugará la fase de grupos de las finales contra Serbia, Corea y la República Checa. Ferrer debutará en Valencia como capitán. Feliciano López reconoce el sueño de llegar a ser algún día el seleccionador español pero subraya que actualmente, David Ferrer es el mejor posible.

"Cualquier jugador español retirado sueña siempre con ser alguna vez capitán del equipo de Copa Davis. Ahora mismo lo único que puedo decir es que está en las mejores manos. David Ferrer ha sido el mejor jugador de Copa Davis que yo he visto. He convivido muchas eliminatorias de Copa Davis con él en diferentes circunstancias, en casa, fuera, en distintas superficies.. y ha sido una auténtica máquina y ha demostrado un compromiso enorme", señaló a EFE Feliciano López.

Feliciano ha disputado cinco finales de la competición y ha logrado cuatro títulos.

"Ahora mismo no puede haber mejor capitán que él, que David Ferrer. El día que David se canse pues a lo mejor me toca a mí o a otro. Pero como no sé cuando llegará y si llegará. Yo estoy muy contento de ver al equipo en manos de David y creo que nos esperan grandes momentos con el equipo que tenemos y con el capitán que va a debutar en Valencia este año”, insistió Feliciano López a EFE.

apa/nam