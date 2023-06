Carolina Marín celebra su trigésimo cumpleaños con un difícil pase a cuartos

Redacción deportes, 15 jun. La española Carolina Marín, triple campeona mundial y olímpica en Río 2016, celebró su trigésimo cumpleaños con la clasificación para los cuartos de final del Abierto de Indonesia tras sacar adelante un duro partido ante la singapuresa Jia Min Yeo.

Necesitó una hora la jugadora onubense para deshacerse de una oponente a la que había superado en sus tres anteriores enfrentamientos seguir adelante en el torneo. En cuartos se enfrentará a la taiwanesa Tai Tzu Ying, tercera preclasificada.

Carolina Marín, sexta cabeza de serie en Yakarta, llegó a tener en el primer parcial cinco puntos de ventaja (18-13), pero la asiática no se rindió y forzó un final frenético que acabó cayendo del lado de la española por 26-24.

En la segunda manga también se situó la andaluza con cinco puntos de ventaja con un 14-9, pero su rival otra vez volvió a la carga y quiso prolongar el partido. De nuevo Carolina Marín sacó partido de su experiencia y se llevó el set por 23-21 y certificó su presencia en cuartos.

Se declaró "contenta" por haber ganado el día de su cumpleaños, aunque admitió que "desde luego que las sensaciones no han sido las mejores". "Estaba bastante nerviosa, tenía como muchas ganas de ganar este partido y al final eso me hace también tener la concentración más que en querer ganar y en el marcador que pensar propiamente en lo que es el plan de juego y la estrategia que he planteado junto a mi entrenador", argumentó.

"El camino ahora es analizar muy bien el por qué me he encontrado así y de cara a mañana seguir disfrutando en la pista, estar muy, muy enfocada en lo que tengo que hacer. Va a ser un partido muy duro", apuntó Carolina Marín. EFE

jap/ea