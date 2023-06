Bellingham: "Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él"

Madrid 15 jun.- El centrocampista inglés Jude Bellingham aseguró durante su presentación como nuevo centrocampista del Real Madrid que le "encantaría jugar" con el francés Kylian Mbappé, y que catalogó como "un gran" futbolista.

“Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él; ¿a quien no le gustaría?", dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de compartir vestuario con el delantero galo del PSG en el Real Madrid.

“Es algo que no puedo comentar. Solo he visto lo que se comenta en internet y creo que no todo lo que vemos es verdad y no hay que tomar las cosas palabra por palabra”, completó.

Además, comentó el supuesto interés del conjunto madridista en fichar a su compatriota y compañero de selección Harry Kane.

“Harry Kane es mi capitán y un jugador de clase mundial. Lo que pase, pasará. No tengo nada que comentar en este sentido”, apuntó. EFE

