The Who ofrece en Barcelona su versión más sinfónica en su único concierto en España

Barcelona, 14 jun. El mítico grupo británico The Who ha ofrecido esta noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en su única actuación española, su versión más sinfónica, arropado por la Orquesta Sinfónica del Vallès (OSV).

No visten atuendo mod, ni Roger Daltrey luce sus rubios rizos ni Pete Townshend rompe guitarras, la edad los ha domesticado, pero su música sigue llamando a las nuevas generaciones, esta noche minoritaria entre las 8.500 personas, según Live Nation, que ha acudido al Palau Sant Jordi, en la vuelta de la banda a la escena europea siete años después, y que es continuación de la gira de 2022 "The Who Hits Back", en la que compartieron escenario con algunas de las mejores orquestas de Norteamérica.

Tras el concierto de Barcelona, Daltrey y Townshend pasearán su música este verano por media Europa, con actuaciones previstas durante este mes de junio en Florencia, Berlín, Nanterre (Francia) y Rättvik (Suecia), y en julio proseguirán su periplo en el Reino Unido en Hull, Edimburgo, Londres, Derby, Badminton, Durham, St Helens, Hove y Cornwall.

En el repertorio de esta noche The Who han tocado algunos de los temas más destacados de sus sesenta años de una carrera con altibajos y separaciones temporales, pero nadie les puede discutir que son sobrevivientes de la música de los años 60, cuando se codearon con los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan -otros supervivientes-, The Doors, Jimi Hendrix o Janis Joplin.

El concierto se ha iniciado con un bloque de canciones de su álbum más teatral y operístico, "Tommy", comenzando con una contundente "Overture", dominada por la batería y los timbales, los violines y los vientos de la orquesta, a la que han seguido "1921", "Amazing journey", "Sparks", "Pinball Wizard", "We're Not Gonna Take It", "Eminence Front" y "Ball and Chain", esta última incluida en su último disco, "Who", publicado en 2019, que habla sobre el campo de detención estadounidense en Guantánamo (Cuba).

En esta primera parte, ha tenido cabida también su tema "Who Are You", popularizado en la banda sonora de "CSI Las Vegas"; "Eminence Front", de su penúltimo álbum de estudio, "It's hard";

A pesar de sus casi 80 años, Daltrey ha demostrado estar en forma, conserva la fuerza de su voz e incluso se ha atrevido con sus famosos balanceos al aire del micro, al igual que Pete Townshend, golpeando a manotazos las cuerdas de su guitarra o con sus característicos molinillos sobre el instrumento.

En el ecuador del concierto, sin la formación orquestal, The Who banda en pleno, entre ellos el guitarrista Simon Townshend, hermano del fundador, que ha ejercido de telonero en la noche, y el baterista Zak Starkey -hijo de Ringo Starr-, ha ofrecido temas como "You Better You Bet"; "The Seeker"; "I can't see for miles", uno de sus grandes éxitos, que formó parte de la banda sonora de las películas "Easy Rider" y "Apollo 13"; "Substitute"; "Another Tricky Day"; "Won't Get Fooled Again", otro de los temas de "CSI" (Miami); y la balada "Behind Blue Eyes".

En el tramo final de la velada, nuevamente con la sinfónica del Vallès, han atacado temas de su otro álbum fetiche, la ópera rock "Quadrophenia", entre ellos "The Real Me", "I'm One", "5:15", "The Rock", "Love, Reign O'er Me", para acabar con otro de sus temas más populares, "Baba O'Riley", de su disco "Who's Next", también banda sonora de otra de las franquicias de "CSI" (Nueva York).

Con el concierto de este miércoles, The Who ha podido complacer a sus fans en Barcelona, donde en 2006 tuvo que suspender su actuación al haber vendido pocas entradas. EFE.

