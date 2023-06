Temas del día de EFE España del miércoles 14 de junio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - El acuerdo entre PP y Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana marca el paso del debate político de la precampaña a las elecciones generales, cuando los partidos y coaliciones ya pueden formalizar sus candidaturas ante las Juntas Electorales.

- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la Ejecutiva de su partido en Cantabria tras aprobar éste un acuerdo con el PRC, que facilita la investidura de la candidata popular sin necesitar a Vox.

DELITOS ODIO

Madrid - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con representantes de la Federación Plataforma Trans, el Observatori Contra l'Homofobia y la Federación Estatal LGTBI+ para tratar el aumento de discursos de odio y las agresiones a personas trans.

ATENCIÓN PRIMARIA

Madrid - Los centros de salud afrontan el verano prácticamente sin profesionales que cubran las vacaciones de los médicos de familia, lo que redunda en un mayor número de pacientes por facultativo y una mayor demora en las consultas y diagnósticos, explica en entrevista con Efe el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Antonio Fernández-Pro. Begoña Fernández

PREMIOS PRINCESA CONCORDIA

Oviedo - El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia da a conocer el fallo de este galardón, al que se han presentado 47 candidaturas de 18 nacionalidades, y que en las últimas ediciones ha distinguido al arquitecto japonés Shigeru Ban, al chef asturiano José Andrés y su ONG World Central Kitchen, a los sanitarios españoles en primera línea contra la covid-19 y a la ciudad polaca de Gdansk.

DEFENSA CNI

Las Palmas de Gran Canaria - A los espías españoles de la generación del "baby boom" también les va llegando la hora de jubilarse. ¿Quieren los jóvenes nacidos ya en el siglo XXI ocupar su lugar? Un estudio ha sondeado a más de 1.300 estudiantes universitarios para averiguar cómo será el relevo generacional en el Centro Nacional de Inteligencia. Por Cristina Magdaleno

DAVID BISBAL (ENTREVISTA)

Madrid - Recién concluidas las celebraciones de su vigésimo aniversario en la música, la "máquina" de David Bisbal vuelve a ponerse en funcionamiento con otra gira por España y nuevas canciones de las que habla con EFE.

THE WHO

Barcelona - El legendario grupo británico The Who ofrece un concierto en el Palau Sant Jordi, el primero de su larga trayectoria en la capital catalana, con el que quiere resarcirse del fracaso cosechado en 2006, cuando optó por suspender el programado ese año en el mismo recinto ante las pocas entradas vendidas.

JENNIFER LAWRENCE

Madrid - Ganadora de dos Óscar y heroína de acción más taquillera gracias a la saga "Los juegos del hambre", Jennifer Lawrence presenta este miércoles en Madrid su regreso a la comedia, "Sin malos rollos", junto a su compañero de reparto Andrew Barth Feldman y el director Gene Stupnitsky.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Comienza el plazo para que los partidos políticos presenten sus candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BARCELONA.- La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, preside el último pleno de la corporacion municipal antes de la elección de nuevo alcalde el próximo sábado. Sala Pi i Sunyer. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Cartagena (Murcia).- ASAMBLEA MURCIA.- Pleno de constitución de la Asamblea Regional de Murcia en su undécima legislatura. Parlamento. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio

11:00h.- Madrid.- ASAMBLEA MADRID.- El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, inicia las consultas para proponer candidata a la Presidencia de la comunidad con el portavoz del PSOE en la Cámara, Juan Lobato. Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con la comisaria europea de Democracia y Demografía, Dubravka Suica, en la sede del Ministerio.

11:15h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparece ante el pleno del Parlament para informar sobre la remodelación de su Gobierno. (Texto) (Foto)

12:00h.- Ciudad Real.- ELECCIONES GENERALES.- La portavoz del Gobierno, ministra de Política Territorial y candidata del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ofrece una rueda de prensa acompañada del resto de miembros de las candidaturas al Congreso y el Senado. Sede del PSOE. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC). Congreso de los Diputados.

16:30h.- Pamplona.- GOBIERNO NAVARRA.- Reunión de representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra para la formación del Gobierno de Navarra. Sala Julia Álvarez Resano del Parlamento de Navarra. (Texto) (Foto)

18:00h.- Santander.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la Ejecutiva de su partido en Cantabria. Hotel Bahía. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publica la estadística del valor tasado de la vivienda correspondiente al primer trimestre de 2023.

09:00h.- Vitoria.- CONGRESO CONCILIACIÓN.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, inaugura en Vitoria el congreso "Abriendo caminos a la conciliación" en el que empresas y trabajadores debaten sobre la conciliación. Palacio Europa. (Texto)

09:10h.- Madrid.- ECONOMÍA FORO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en la tercera jornada del foro económico organizado por Cinco Días. Teatro Real. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- COMERCIO TEXTIL.- La patronal de comercio textil, ACOTEX, presenta los datos anuales del sector (gasto por habitante, facturación por comunidades autónomas número de empleos, establecimientos existentes, datos referentes a las compras de turistas, comercio electrónico, etc) recogidos en la 22ª edición de El Comercio Textil en Cifras. Sede de CEIM-CEOE. Diego de León, 50-1 planta.

09:30h.- Bilbao.- BRECHA SALARIAL.- II Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, en el que participa la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Azkuna Zentroa. (Texto) (Foto)

10:00h.- Málaga.- CONGRESO TECNOLÓGICO.- Segunda jornada del congreso tecnológico Digital Enterprise Show (DES), en la que se abordarán los retos de la inteligencia artificial. A las 10:15h. interviene el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez. Palacio de Ferias. (Foto)

10:30h.- Algeciras (Cádiz).- ESPAÑA PAÍSES BAJOS.- Los reyes de España, Felipe VI, y de Países Bajos, Guillermo Alejandro, asisten en el puerto de Algeciras (Cádiz) a un encuentro empresarial para impulsar el corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa. Les acompaña la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Puerto de Algeciras. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA.- Presentación de la segunda edición del informe de la distribución alimentaria de proximidad en España que presenta la patronal de empresas de supermercados Asedas. (Texto)

11:00h.- Madrid.- AGRICULTURA FRESA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibe al presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), Jorge Brotons, y al gerente de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva), Rafael Domínguez. Rueda de prensa a las 12:30 h. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:45h.- Madrid.- ECONOMÍA FORO.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, clausura las jornadas por el 45º aniversario de Cinco Días. Teatro Real. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:00.- Madrid.- ENCUENTRO RURALTIVITY.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas

interviene en la clausura del VI Encuentro Ruraltivity, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

19:00h.- Madrid.- PREMIOS PATENTES.- El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez interviene en los Premios a la Mejor Invención de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Av. de Gregorio del Amo, 6. (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- JUICIO TRATA.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un hombre y una mujer acusados de vender a su hija de 12 años para que viviera como pareja del hijo de los compradores, también menor. La Fiscalía pide que los cuatro progenitores sean condenados a siete años de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO GÜRTEL.- La Audiencia Nacional celebra una nueva sesión del juicio al expresidente valenciano Francisco Camps y a más de una veintena de acusados por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel. Polígono San Fernando de Henares. C/ Límite. (Texto)

11:00h.- Madrid.- DELITOS ODIO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se reúne con la Federación Plataforma Trans y el director del Observatorio Contra l'Homofobia, Eugeni Rodriguez, para tratar el aumento de discursos de odio y las agresiones a personas trans.

-- A las 12:00h. hacen declaraciones a la puerta del Ministerio (Castellana,5) Rodríguez y la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

-- A las 18:00h. el ministro del Interior se reúne con la FELGTBI+ .

14:30h.- Madrid.- MUJERES JURISTAS.- Comida de trabajo organizada por el ICAM sobre la visibilidad de mujeres juristas en medios de comunicación. Calle Prado 15.

19:00h.- Madrid.- JUSTICIA ABOGADOS.- La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, habla de "La situación de la Administración de Justicia en España" en la presentación de la "Colección de Anuarios 2023, Práctica para Abogados" de La Ley. Sede de Garrigues. C/ Hermosilla, 3.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- ABANDONO ESCOLAR.- Fundación MAPFRE y Policía Nacional organizan la jornada “El abandono escolar y el ámbito digital. Propuestas y nuevas metodologías - ENDING”, dirigida a educadores, orientadores y especialistas en educación digital. Streaming. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SANIDAD PACIENTES.- Desayuno informativo de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) sobre la necesidad de incorporar la perspectiva del paciente en todas las fases de los ensayos clínicos. Auditorio de Torre Ilunion. C/ Albacete, 5. (Texto)

10:30h.- Pontevedra.- BANDERAS NEGRAS.- Ecologistas en acción presenta en rueda de prensa su informe anual Banderas Negras de contaminación y mala gestión ambiental. Rúa Pasantería 3, plaza da Peregrina.

11:00h.- Madrid.- IGLESIA MISIONES.- Presentación de la memoria de actividades de 2022 de Obras Misionales Pontificias. Calle Fray Juan Gil, 5. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El foro independiente Periodismo 2030 analiza el impacto de la inteligencia artificial sobre la información con la participación, entre otros, del presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores (WAN-IFRA), Fernando de Yarza; el director de El Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe, y la directora de RTVE en Aragón, Beatriz Berrabés, entre otros. Ayuntamiento.

11:30h.- Valencia.- CIENCIA ENCUENTRO.- La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se reúne con la asociación Generació Talent GenT, en el Centro Cultural de Beneficencia. C/ Corona, 36.

12:00h.- Madrid.- ESTRATEGIA INFANCIA.- La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, participa en la presentación de la Estrategia Estatal de la Infancia y Adolescencia. Espacio The Cube. C/Rufino González 25. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- SALUD CARDIOVASCULAR.- Presentación de "Hacia una mejor salud cardiovascular en España", un informe específico sobre salud cardiovascular en el Sistema Nacional de Salud (SNS) encargado por Farmaindustria. El ministro de Sanidad, José Miñones, interviene a las 13:15h. Real Academia Nacional de Medicina de España. Calle, Arrieta, 12. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia da a conocer el ganador de este año. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:15.- Madrid.- EXTERIORES VACUNAS.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con el CEO de la Alianza para las Vacunas (GAVI), Sergio Berkley, en la sede del Ministerio.

13:30h.- Castellón de la Plana.- UNIVERSIDAD JAUME I.- El ministro de Universidades Joan Subirats visita la Universitat Jaume I y se reúne con el equipo rectoral. Avenida Vicente Sos Baynat. Campus Riu Sec.

17:00h.- Madrid.- PERSONAS MAYORES.- La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la consejera de Estado Adela Asua, el experto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Courtis, y la presidenta de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores y de la Fundación HelpAge International España, Isabel Martínez, participan en un webinario sobre derechos de las personas mayores. Colegio de Registradores. C/ Alcalá, 540.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

09:00h.- Barcelona.- CINE IA.- La Universitat Pompeu Fabra acoge el +RAIN Film Fest, el primer festival europeo de cine generado con inteligencia artificial. Campus del Poblenou. c/ Roc Boronat, 138. (Texto)

10:30h.- Madrid.- NIEVES HERRERO.- La periodista Nieves Herrero presenta "La baronesa", novela sobre la vida de Tita Cervera. Círculo de Bellas Artes. (Texto)

10:36h,. Madrid.- JENNIFER LAWRENCE.- Ganadora de dos Óscar y heroína de acción más taquillera gracias a la saga "Los juegos del hambre", Jennifer Lawrence presenta su regreso a la comedia, "Sin malos rollos", junto a su compañero de reparto Andrew Barth Feldman y el director Gene Stupnitsky. (Photocall las 10:15) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- CAJA LETRAS.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado "in memoriam" del poeta Gerardo Diego (1896-1987), uno de los representantes de la Generación del 27. c/ Alcalá, 49. (Texto)

11:30h.- Málaga.- TEATRO MUSICAL.- La escritora María Dueñas asiste a la presentación de "El tiempo entre costuras, el musical", basado en su novela homónima. Teatro Cervantes. (Foto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- Presentación de la zarzuela "Luisa Fernanda", de Federico Moreno Torroba, con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, con la misma producción del Teatro de la Zarzuela representada en 2021 aún con restricciones. c/ Jovellanos, 4. (Texto)

12:00h.- Valladolid.- FOTOGRAFÍA PHOTOESPAÑA.- Presentación de la programación de PHotoESPAÑA 2023. Iglesia de las Francesas. (Texto) (Foto)

12:40h.- Madrid.- CINE ALEMÁN.- La directora de German Films, Simone Baumann y Frauke Finsterwalder, directora de la película inaugural "Sisi & I", presentan la nueva edición de German Film Fest, escaparate del cine alemán reciente que se celebra hasta el próximo domingo. Cine Embajadores.

13:00h.- Bilbao.- MÚSICA ROZALÉN.- Rozalén graba el tema "Xalbadorren Heriotzean" junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dentro del proyecto "Ura Bere Bidean 2023". Palacio Euskalduna. (Foto)

17:00h.- Ferrol (A Coruña).- TELEVISIÓN SERIES.- La serie "Rapa" estrena su segunda temporada en Ferrol, donde desarrolló su rodaje el pasado otoño, con la inauguración de una obra en homenaje a la producción y un acto con sus creadores y sus protagonistas, Javier Cámara y Mónica López. Teatro Jofre. (Texto) (Foto)

18:00h.- Bilbao.- MUSEO GUGGENHEIM.- El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao se reúne para conocer la evolución del centro en los cinco primeros meses del año y el avance de la programación para 2024, entre otros asuntos. Abandoibarra Etorb., 2. (Texto) (Foto)

18:30h.- València.- CINE GUIONISTAS.- La Asociación de Guionistas de la Comunitat Valenciana (EDAV) celebra una concentración en apoyo a los guionistas estadounidenses en sus demandas por una remuneración justa, la protección contra las prácticas de empresas de "streaming" y las restricciones en el uso de la inteligencia artificial. Plaza del Ayuntamiento, frente al edificio Rialto. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- CINE GUIONISTAS.- Los guionistas catalanes de cine y televisión se manifiestan en solidaridad con los estadounidenses y en demanda de mejores retribuciones. Filmoteca de Catalunya. Pza. Salvador Seguí, 1. (Texto)

19:00h.- Alicante.- HANNIBAL LAGUNA.- Inauguración de la exposición "El secreto del glamour", que hace un repaso de los 35 años en el diseño de Hannibal Laguna con algunos de los vestidos más emblemáticos de la firma alicantina. Palacio Provincial. Avd. de la Estación. (Texto) (Foto)

19:00h.- Zaragoza.- CINE ECHANOVE.- El actor y director teatral Juan Echanove atiende a los medios de comunicación antes de participar en una sesión del ciclo "La buena estrella", con motivo del cuadragésimo aniversario de su carrera y de la función "Ser o no ser", que dirige e interpreta. Paraninfo. (Foto)

20:00h.- Barcelona.- THE WHO.- Concierto del legendario grupo británico The Who, el primero de su larga trayectoria en la capital catalana con el que quiere resarcirse del fracaso cosechado en 2006, cuando optó por suspender el programado ese año en el mismo recinto ante las pocas entradas vendidas. Palau Sant Jordi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Salamanca.- FESTIVAL FACYL.- Inauguración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Facyl). Plaza Mayor (Texto) (Foto)

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45