Scottie Scheffler reconoce no tener "ni idea" de la fusión del PGA Tour y el LIV Golf

Los Ángeles (EE.UU.), 14 jun. El golfista estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, reconoció este martes que aún no tiene muy claro qué ha sucedido para que el PGA Tour, el DP World Tour y el controvertido LIV Golf saudí hayan decidido unirse.

"Estaba en el gimnasio (cuando se conoció la noticia). Realmente no sabía que estaba pasando. Todavía no tengo ni idea", dijo Scheffler en una rueda de prensa previa al comienzo del Abierto de Estados Unidos en Los Ángeles.

Vencedor del Masters de Augusta en 2022, Scheffler, junto a otros como el español Jon Rahm, parte como uno de los principales aspirantes para llevarse el Abierto de EE.UU., un 'major' que tendrá lugar del jueves al domingo en la ciudad californiana.

En cualquier caso, gran parte de las conversaciones estos días en Los Ángeles tienen que ver con la alianza del PGA Tour y el LIV Golf, aunque el estadounidense señaló que está intentando centrarse en lo que puede "controlar".

"Este es uno de esos escenarios en los que he estado concentrado en prepararme para esta semana y eso (la fusión del PGA y el LIV Golf) es algo que está fuera de mi control. No sé realmente qué pasará en el futuro pero estoy interesado en verlo porque me afecta", argumentó.

"Veremos qué sucede. Como he dicho, no tengo mucho control sobre eso y las cosas están empezando a tomar forma con todo el acuerdo, así que realmente no sé", cerró.