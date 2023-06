HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

ELECCIONES GENERALES

Marta Rivera de la Cruz será la número 2 de la lista de Feijóo al Congreso

Yolanda Díaz propone que el impuesto a las grandes fortunas sea "permanente"

GOBIERNO VALENCIANO

El PSOE afea al PP que ponga "alfombra roja" a Vox para gobernar en vez de "líneas rojas"

Feijóo dice que el PSOE no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones al PP sobre pactos

GOBIERNO MURCIA

Vox amenaza con elecciones en Murcia tras quedar fuera de la Mesa del Parlamento

TRÁFICO BALTAR

Manuel Baltar renuncia a presidir la Diputación de Ourense

ESPAÑA OTAN

España veta la reunión de la OTAN con la industria hasta que incluya a empresas españolas

VIOLENCIA MACHISTA

Aumentan un 11 % las víctimas de violencia machista y las denuncias en el primer trimestre

PREMIOS PRINCESA CONCORDIA

La ONG Mary's Meals, que alimenta a escolares en países pobres, Princesa de la Concordia

CATEDRAL SANTIAGO

La Catedral de Santiago recupera el abrazo al Apóstol pero recomienda no besar el santo

MÚSICA ROSALÍA

Rosalía defiende su libertad para hablar de sexo en "Tuya", "como Madonna o Björk"

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE (18:00 horas)

POLÍTICA

18:00h.- Santander.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la Ejecutiva de su partido en Cantabria. Hotel Bahía. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

19:00h.- Madrid.- PREMIOS PATENTES.- El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez interviene en los Premios a la Mejor Invención de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Av. de Gregorio del Amo, 6. (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

18:00h.- Madrid.- DELITOS ODIO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la FELGTBI+.

19:00h.- Madrid.- JUSTICIA ABOGADOS.- La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, habla de "La situación de la Administración de Justicia en España" en la presentación de la "Colección de Anuarios 2023, Práctica para Abogados" de La Ley. Sede de Garrigues. C/ Hermosilla, 3.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

18:00h.- Bilbao.- MUSEO GUGGENHEIM.- El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao se reúne para conocer la evolución del centro en los cinco primeros meses del año y el avance de la programación para 2024, entre otros asuntos. Abandoibarra Etorb., 2. (Texto) (Foto)

18:30h.- València.- CINE GUIONISTAS.- La Asociación de Guionistas de la Comunitat Valenciana (EDAV) celebra una concentración en apoyo a los guionistas estadounidenses en sus demandas por una remuneración justa, la protección contra las prácticas de empresas de "streaming" y las restricciones en el uso de la inteligencia artificial. Plaza del Ayuntamiento, frente al edificio Rialto. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- CINE GUIONISTAS.- Los guionistas catalanes de cine y televisión se manifiestan en solidaridad con los estadounidenses y en demanda de mejores retribuciones. Filmoteca de Catalunya. Pza. Salvador Seguí, 1. (Texto)

19:00h.- Alicante.- HANNIBAL LAGUNA.- Inauguración de la exposición "El secreto del glamour", que hace un repaso de los 35 años en el diseño de Hannibal Laguna con algunos de los vestidos más emblemáticos de la firma alicantina. Palacio Provincial. Avd. de la Estación. (Texto) (Foto)

19:00h.- Zaragoza.- CINE ECHANOVE.- El actor y director teatral Juan Echanove atiende a los medios de comunicación antes de participar en una sesión del ciclo "La buena estrella", con motivo del cuadragésimo aniversario de su carrera y de la función "Ser o no ser", que dirige e interpreta. Paraninfo. (Foto)

20:00h.- Barcelona.- THE WHO.- Concierto del legendario grupo británico The Who, el primero de su larga trayectoria en la capital catalana con el que quiere resarcirse del fracaso cosechado en 2006, cuando optó por suspender el programado ese año en el mismo recinto ante las pocas entradas vendidas. Palau Sant Jordi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Salamanca.- FESTIVAL FACYL.- Inauguración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Facyl). Plaza Mayor (Texto) (Foto). EFE

