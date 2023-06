Goirigolzarri: no devolver todas las ayudas no significa que rescatar Bankia fuera error

Madrid, 14 jun (EFECOM).- El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado hoy que si finalmente no se devolvieran al Estado todas las ayudas asignadas en su momento a Bankia, unos 20.000 millones de euros, eso no convertiría el rescate en "un error".

"Da la sensación de que si no se devuelven las ayudas la decisión fue un error y no estoy de acuerdo", ha dicho el ejecutivo en su intervención ante el Nueva Economía Fórum, antes de recordar que se rescató a los ahorradores, no a los accionistas, ni a los banqueros ni a la plantilla", que sufrió un duro ERE.

Y es que, si la entidad hubiera quebrado, el coste de devolver a cada depositante los 100.000 euros que prevé la ley habría ascendido a 60.000 millones de euros, lo que comparado con los citados 20.000 millones, es "justificación suficiente" para el rescate, ha dicho.

Tras la fusión de Bankia con CaixaBank, en 2021, la participación del Estado en la entidad resultante, a través del FROB, quedó en torno al 17 % y la pregunta más frecuente es cuándo saldrá del capital, a lo que Goirigolzarri ha contestado hoy que lo harán "cuándo, cómo y al precio que decidan" y que no depende de él.

Sobre la fusión en sí, se ha mostrado muy satisfecho y ha asegurado que ha sido tremendamente exitosa, lo que no es lo más habitual en este tipo de operaciones, en las que el ejecutivo ha acumulado sobrada experiencia a lo largo de su carrera.

"Estamos en la mitad del partido, en julio presentaremos el sexto trimestre y vamos encaminados a lograr nuestros objetivos", entre ellos hacer un modelo de hacer banca muy inclusivo y muy cercano a las familias y empresas, así como a la sociedad", ha dicho.

En su discurso, el presidente de CaixaBank ha insistido en la necesidad de terminar de atar la unión bancaria europea y crear el Fondo de Garantía de Depósitos común, aunque ha considerado "poco realista" creer que el momento está cerca.

CAIXABANK AÚN NO REMUNERARÁ LOS DEPÓSITOS DE LOS PARTICULARES

Asimismo, Goirigolzarri ha insistido en que la entidad no tiene planes, de momento, de remunerar los depósitos de los particulares, aunque sí están pagando los de las empresas, a las que antes les "trasladaban" el coste de depositar liquidez en el BCE a través de las comisiones de custodia, que no se cobraban a los ahorradores minoritarios.

A estos últimos les ofrecieron productos "mas sofisticados" y con riesgos acotados como los fondos de inversión o los seguros de ahorro, y dio resultado, pues ahora, en torno al 40 % de la liquidez aportada por este colectivo no son depósitos.

En cuanto a la posibilidad de que haya más fusiones bancarias en España, ha considerado que el grueso de la concentración ya se ha realizado, aunque eso no quiere decir que no pueda haber alguna más "sin afectar a la fisonomía global del sector".

Respecto a las fusiones transfronterizas en Europa, ha dicho que tendrían sentido pero no se están produciendo, entre otras razones porque la normativa comunitaria (las directivas) se adaptan en cada país de forma diferente, con lo que puede ocurrir, por ejemplo, que sea difícil calcular las sinergias que lograría una fusión y también generarlas.

Y si no hay sinergias, ha añadido, las fusiones se complican y se incrementa el riesgo de implementación, que si no se compensa con claras sinergias hace que la operación no tenga sentido.

NO HABRÁ MÁS "FERROVIALES"

Asimismo, Goirigolzarri ha considerado poco probable que se repita un caso como el de Ferrovial, que el pasado febrero anunció el traslado a Países Bajos de su sede, cambie o no cambie el Gobierno tras las elecciones generales del próximo 23 de julio.

A su juicio, Ferrovial tomó esa decisión por razones técnicas, no por el entorno político. EFECOM

ala/jlm