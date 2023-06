Garamendi anima a los españoles a votar y pide afinar los plazos del voto por correo

Vigo, 14 jun (EFECOM).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha animado este miércoles en Vigo a todos los españoles a que ejerzan su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 23 de julio y ha incidido en la importancia de que se afinen tanto los plazos como el mecanismo del voto por correo.

"Habría que evaluarlos porque tampoco te pueden enviar la carta tres días antes y eso no es culpa, ni lo será nunca, de los trabajadores de Correos, sería culpa del sistema y habrá que ver cómo se organiza para que todo el mundo pueda votar o de una forma presencial o por correo", ha dicho en el marco del I encuentro de organizaciones y entidades empresariales de Galicia, Sinerxias 2023.

Garamendi ha señalado que "se han elegido unas fechas complicadas para mucha gente, que puede estar de vacaciones" el día de las elecciones, y ha descartado pronunciarse sobre qué espera la patronal del próximo Ejecutivo.

"Nosotros, encuadrados como estamos en el artículo 7 de la Constitución como agentes sociales, lo que estamos esperando es que decida el pueblo, y una vez decida, pues ya nos sentaremos con el Gobierno que salga de las urnas", ha manifestado.

De la legislatura que acaba ha manifestado la predisposición de la CEOE para el diálogo y ha insistido en que, "como todo", estos años han tenido claroscuros.

"Hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. No nos gusta que se haya hablado mal del mundo de la empresa, no nos gusta que se haya hablado mal de empresarios con nombre y apellidos", ha dicho, poniendo como ejemplo a Juan Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.

En todo caso, ha manifestado que no quiere ni es función de la CEOE entrar en campaña. EFECOM

