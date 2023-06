David Alaba, objeto de racismo en las redes tras ser padre por segunda vez

David Alaba en un partido con el Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

David Alaba volvió a ser padre el pasado fin de semana: el defensa del Real Madrid dio la bienvenida al mundo a su segunda hija, fruto de su relación con la empresaria Shalimar Heppner. El nacimiento de la pequeña fue oficializado de forma pública a través de Instagram, donde la pareja del futbolista austríaco colgó un post para hacerse eco de la noticia. “Bienvenida al mundo, pequeña. Ya te amamos mucho”, fueron sus palabras para celebrar el acontecimiento.

En la imagen que acompañaba al mensaje de la madre, aparecían las manos de Alaba, Heppner y el primer hijo de ambos, Zion, entrelazadas con las de la recién nacida. Una vez que la foto dio el salto a Twitter, los comentarios malsonantes hacia el jugador, e incluso racistas, no se hicieron esperar: algunos aprovecharon la coyuntura para tirar de un humor para nada agradable con respecto al integrante del Madrid.

La foto con la que la familia Alaba dio la bienvenida a su nueva integrante (Instagram Shalimar Heppner)

Te puede interesar: El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bellingham

Todo porque la mano de la bebé de Alaba es blanca y el deportista es de piel negra. A pesar de que las palabras positivas marcaron tendencia, no se pudieron esquivar las gracias de algunos. “La magia del Real Madrid ha blanqueado al hijo de Alaba, bendito sea Florentino”, se podía leer en un tuit en el que se citaba la imagen motivo de burla. “La mujer de Alaba explicando por qué el niño es más blanco que los mocos de Maradona”, decía otro. “Aquí hay algo que no encaja”, se exponía también. “Alaba, el hijo no es tuyo”, se iba más allá.

Hubo quienes criticaron estos mensajes y el tono expuesto en los mismos, aunque siguieron predominando las ofensas por encima de todo. “Nació ya el hijo de Valverde”, se dijo en otro caso. Y así en unas cuantas respuestas más a la instantánea de la familia Alaba.

Te puede interesar: El dato que destrona a Djokovic

Uno de los tuits contra Alaba tras el nacimiento de su hija (Twitter)

‘Diseñador’ de la nueva camiseta del Madrid

Alaba es el futbolista del primer equipo blanco encargado de explicar el nuevo diseño de la equipación del club. Lo ha hecho a través de un vídeo difundido en las redes sociales en el que va contando los entresijos de la camiseta a estrenar el curso 2023-2024. “Queríamos seguir con la historia del club en blanco, pero con un pequeño toque dorado. Para la camiseta, hemos usado los mejores tejidos y el mejor corte, para que podamos rendir al máximo nivel”, cuenta mientras se van mostrando imágenes de la vestimenta.

La primera ocasión en la que se utilizará será en la gira de pretemporada en Estados Unidos. Desde este miércoles, ya es posible adquirirla: la emplearán tanto los equipos madridistas de fútbol como los de baloncesto.

Seguir leyendo: