Calviño asegura que Podemos no ha influido en la política económica del Gobierno

Madrid, 14 jun (EFECOM).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado que "allí donde gobierna Vox se recortan derechos y hay una mala gestión económica", frente al "balance muy positivo de un gobierno de coalición en el que el socio minoritario no ha tenido una influencia en la política económica".

"La dirección de la política económica que hemos tenido el presidente Sánchez y yo creo que ha sido muy buena para nuestro país", ha afirmado la también ministra de Asuntos Económicos en declaraciones a Onda Cero.

"La política económica quien la ha orientado es el presidente Pedro Sánchez. Cuando él me llamó para venirme de Europa, hablamos de cómo queríamos orientar la política económica de este país. Por eso me vine, por eso he estado a su lado y por eso hemos desarrollado esa política económica", ha explicado.

Preguntada por si el PSOE es el único responsable de la buena marcha de la economía española, Calviño ha reconocido que es consecuencia de la labor del Gobierno en su conjunto, pero ha insistido en que la orientación es de Sánchez.

"No conozco el programa electoral con el que va a concurrir (Yolanda Díaz), yo solo digo que votar al Partido Socialista y votar a Pedro Sánchez es votar por una política económica y una política que funciona, que es progresista y que le va bien a España", ha añadido. EFECOM

mmr/jlm