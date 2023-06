Torres, sobre Bordalás: "Si no viene, hay alternativas"

Getafe (Madrid), 13 jun. Ángel Torres, presidente del Getafe, matizó este martes sus palabras sobre la permanencia de José Bordalás en el banquillo del Getafe y declaró que todavía no sabe si aceptará su oferta y dejó claro que si el técnico alicantino finalmente no se queda, tiene "alternativas" para sustituirle.

Con anterioridad, el máximo mandatario azulón dejó caer claramente durante la presentación de las camisetas del Getafe que Bordalás seguiría en el club azulón. "Me he comprometido hasta el jueves a no decir el nombre para que no se enfade. Es el que quiere el público, el que ha pedido, ha venido, nos ha salvado y seguirá el año que viene", dijo.

Sin embargo, después, en declaraciones a la prensa, Torres no fue tan contundente y tras ser cuestionado por si el entrenador al que se refería en sus anteriores palabras era Bordalás, generó dudas en su respuesta: "No lo sé. Y si no es Pepe será otro. Yo volveré de Villarreal el lunes y tengo que tener entrenador sí o sí. Si contesta que sí, todos contentos y todo el trabajo adelantado. Y si no es así, hay alternativas y no habría problemas. Tardaríamos hora y media en traer a otro", explicó.

"No he dicho 'el que nos ha salvado' (sí lo dijo). No he dicho eso, porque si no habría dado el nombre. Dije 'lo que el publico quiere y yo quiero', pero no depende de mí, depende de él. Hasta que yo vuelva de Villarreal no se sabrá. Igual lo hago allí. Soy imprevisible. Espero que este fin de semana se aclare lo del entrenador. Por el bien de él y por el bien de todos", añadió.

Una de las alternativas como posible sustituto de Bordalás no es Raúl González, según quiso dejar claro Torres, que acusó a la prensa de mentir sistemáticamente con las informaciones del Getafe: "Lo de Raúl es una de las mentiras como todas las que decís la prensa. Es un buen entrenador. Está en el Madrid. No querrá irse, tiene que ascender al Castilla. Pero aquí vale todo. Se pierde una semana con portadas diciendo que va al Getafe y en absoluto", apuntó.

"Estaría toda la vida en el fútbol si no hubiera prensa. Pero no soporto tanta mentira. Me parece una aberración. Os pillo en todas. Tenéis que contrastar las noticias. No se puede hablar por hablar o llevar a entrenadores con preguntas pactadas y que luego me llame para pedirme disculpas", añadió.

También volvió a hablar sobre David Soria, que podría interesar al Real Madrid, y dejó claro que, de momento, no ha recibido ninguna petición en firme por el guardameta del Getafe.

"Soria lleva muchos años aquí y si le llama el Madrid no se le puede decir que no. Lleváis vendiendo la moto que termina el 30 de junio el contrato y lleva un año y medio renovado. Tengo buena relación con Florentino y José Ángel, a quien veré cuanto antes. Primero para notificar que nos quedamos con Latasa y luego si hay algo más que nos pidan, hablarlo con ellos. La relación con el Madrid es muy buena. Soria se ha ido de vacaciones. Dije que si había algo le llamaba y hasta que no me vea con el Madrid, no hay nada", aseguró.

Cuestionado por el nombre que le gustaría ponerle a su estadio (actualmente se llama Coliseum Alfonso Pérez), dijo que le pondrá el de aquel "que más pague" porque el fútbol es un negocio.

"No voy a quitar este nombre ahora, podía haberlo cambiado en 20 años, no tengo nada en contra. Pero si viene una multinacional y pone dinero... Aprovechando que se hace el campo nuevo, cambiaremos todo", agregó. EFE

jjl/ism