Salvamento podrá detectar náufragos de noche con su nuevo sistema inteligente de rescate

Las Palmas e Gran Canaria, 13 jun. Salvamento Marítimo probará este mes en Canarias su nuevo sistema inteligente de rescate y lucha contra la contaminación en la mar, iSar, que, entre otras innovaciones, permitirá detectar de manera automática a personas caídas al mar durante la noche.

Así lo ha explicado este martes a EFE el jefe del servicio aéreo de la entidad pública empresarial, Néstor Perales, quien ha destacado que iSar es un proyecto "muy valiente" de innovación cofinanciado en un 85 % con fondos europeos Feder de Desarrollo Regional que ha supuesto una inversión de 21 millones de euros para "mejorar la respuesta global de Salvamento Marítimo en tres retos".

Con el fin de optimizar las búsquedas en el mar, Salvamento introducirá la inteligencia artificial en los sensores que llevan sus medios aéreos y marítimos, de forma que puedan detectar de manera automática náufragos de día y de noche, algo pionero en el mundo, ha asegurado.

Estos sensores inteligentes también servirán para detectar manchas de contaminación sobre la superficie del mar, controlar las emisiones de los buques que están en navegación y también atmósferas nocivas y peligrosas antes de acometer un rescate, lo que propiciará más seguridad a los profesionales que los realicen.

El proyecto iSar también hará posible trabajar con nuevas plataformas, como aeronaves no tripuladas, como el helicóptero de 200 kilos que tendrá su base en el sur de Gran Canaria y podrá embarcarse en el nuevo remolcador de Salvamento Marítimo, actualmente en construcción.

Además, esta iniciativa dotará de "una gran ventaja competitiva" a esta entidad pública empresarial, creada en 1992 y que cuenta con una plantilla de 1.400 profesionales que han contribuido a rescatar a 682.000 personas, ya que permitirá crear una red de comunicaciones en tiempo real que funcionará en alta mar.

Actualmente, los medios de Salvamento, cuando salen a una emergencia se encuentran "como aislados" porque sus sensores recogen información pero no se transmite en tiempo real, hasta que los medios no llegan a sus bases no se puede recuperar esa información y eso cambiará a partir de comunicaciones satelitales y nuevas plataformas de mando y control, de forma que cualquier cosa que detecten estos sensores llegue rápidamente a los centros de coordinación y a los gabinetes de crisis.

El proyecto iSar se estrenará en Canarias, donde la semana que viene se prevé empezar a probar cámaras de drones, de embarcaciones, comunicaciones satelitales y las consolas de mando y control que se han desarrollado. EFE

pcr/jmr/mcm

(foto)