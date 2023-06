Marta Cardona renueva una temporada más por el Atlético de Madrid

Madrid, 13 jun. La internacional Marta Cardona ha renovado hasta el 30 de junio de 2024 por el Atlético de Madrid femenino, informó este martes el club rojiblanco en un comunicado.

Cardona, que llegó al Atlético el verano de 2022 y debutó en septiembre en Sevilla tras su etapa en el Real Madrid, ha participado en veintiséis encuentros en la temporada recién finalizada, en la que se ha visto afectada por una lesión de rodilla que le ha hecho perderse la última fase de la competición liguera.

La delantera aragonesa, de 28 años, colaboró en la consecución de la Copa de la Reina al superar en la tanda de penaltis de la final, disputada en Leganés precisamente al Real Madrid.

"Estoy en el mejor sitio donde puedes estar para ganar títulos. Así se ha visto esta temporada", indicó Cardona, quien admitió que aún no son "conscientes" de lo que hicieron al remontar un partido que tenían perdido.

"He visto el partido como tres veces y aún no me lo creo. La remontada fue brutal", señaló la zaragozana, quien admitió que esta campaña el rendimiento del equipo fue "un poco irregular a nivel deportivo", aunque fueron "de menos a más".

Admitió, asimismo, que no pudieron lograr el objetivo principal, que es acabar entre los tres primeros en la Liga F para lograr el acceso a la Champions, pero aseguró que van "a trabajar en ello la temporada que viene para conseguirlo". EFE

