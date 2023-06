El Govern, sobre Ripoll: "No hay nada que justifique dar aire a la extrema derecha"

Barcelona, 13 jun.. La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, ha advertido de que "no hay nada que justifique dejar paso y dar aire a la extrema derecha" en la alcaldía de Ripoll (Girona), por lo que ha reclamado "barrar el paso" al partido Aliança Catalana "con firmeza y sin fisuras".

ERC, PSC y CUP han presentado este martes un pacto de gobierno en Ripoll contra la formación ganadora en las urnas, el partido de ultraderecha independentista Aliança Catalana, aunque el acuerdo precisa del apoyo de la agrupación local de Junts para salir adelante.

Después de la polémica política generada por las palabras de la presidenta de JxCat, Laura Borràs, quien dijo el domingo no ser "partidaria" de que su partido se sume a ese pacto en Ripoll, la cúpula de Junts per Catalunya enmendó ayer lunes a su líder al anunciar que se sumará a un cordón sanitario contra esa fuerza de extrema derecha.

A falta de saber cómo actuará la agrupación local de JxCat, Plaja se ha posicionado en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat sobre la situación política en Ripoll, donde la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, fue la candidata más votada, sumando 6 concejales sobre un total de 17.

"Hay que barrar el paso a la extrema derecha, tenga el nombre que tenga, sin fisuras y con firmeza", ha aseverado Plaja. "Hemos de tomar conciencia del peligro que supone la entrada de la extrema derecha en las instituciones. Va más allá de proclamas de odio, racismo y supremacismo de sus líderes en redes. No es el mundo virtual. Es real".

Aunque la portavoz del Govern no ha aludido explícitamente a JxCat, sí ha sugerido que "abrir las puertas de las instituciones" a formaciones de este tipo supone "abrir las puertas al odio", por lo que "no hay nada que justifique dejarles paso y darles aire", no solo en Ripoll, sino en todos los municipios catalanes.

"No hay banderas que puedan tapar ni justificar los discursos fascistas, de odio o de discriminación. Da igual que sean en catalán o español: el idioma de la extrema derecha es compartido y siempre es el mismo", ha recalcado Plaja, que en todo caso ha admitido que es necesario "analizar el por qué del crecimiento" de estos partidos, pero también "desenmascarar su discurso simplista y falso".

EL GOVERN QUIERE ALCALDÍAS INDEPENDENTISTAS

Por otro lado, Plaja ha evitado posicionarse sobre la propuestas de la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, de compartir la alcaldía de la ciudad a Ernest Maragall (ERC) y Jaume Collboni (PSC) en el próximo mandato a partir del programa común que ya tienen las fuerzas de izquierdas para "hacer políticas progresistas". "Entiendo que ERC se pronunciará", ha señalado la portavoz del Govern.

Pero, preguntada sobre si un pacto de esas características tendría sentido en el marco de la propuesta lanzada por el presidente catalán, Pere Aragonès, para crear un "frente común" soberanista para las elecciones generales, que incluya también la prioridad de alianzas independentistas en las alcaldías, Plaja ha eludido relacionarlo con el caso concreto de Barcelona, pero sí ha incidido en la "necesidad de tejer complicidades y encontrar puntos de acuerdo entre partidos independentistas en ámbitos municipales y supramunicipales".

"El deseo de este Govern es que las instituciones las lideren líderes independentistas. De aquí la necesidad de este frente democrático para tener alianzas y complicidades entre partidos independentistas", ha dicho Plaja, que ha afirmado que el Govern "confía" en que logren "rehacerse" esas relaciones que estaban "tocadas". EFE

