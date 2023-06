Detenido el alcalde de Sant Josep durante el registro policial a las oficinas de Urbanismo

Ibiza, 13 jun. La Guardia Civil ha detenido hoy al alcalde en funciones del Ayuntamiento ibicenco de Sant Josep, también concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, durante un registro en las oficinas de Urbanismo de la sede municipal.

También fueron detenidas una letrada del consistorio y una abogada particular, en el marco del operativo desarrollado este martes y que incluyó registros en despachos de abogados de la isla.

La causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, se encuentra bajo secreto de sumario.

Los agentes llegaron este martes por la mañana a las oficinas municipales y evacuaron de las instalaciones a los funcionarios y ciudadanos que se encontraban en el interior, impidiendo desde ese momento la entrada a cualquier persona ajena al operativo.

Durante toda la mañana en el interior permanecieron el alcalde en funciones Ángel Luis Guerrero y funcionarios de Urbanismo, colaborando con las peticiones de los agentes, que se han descargado expedientes y han realizado el registro, al parecer, junto a un secretario judicial.

En torno a las 14.00 horas casi todos los trabajadores de Urbanismo salieron de la sede municipal y quedaron en el interior el alcalde de Sant Josep, la secretaria del Consistorio y la letrada municipal.

El Ayuntamiento de Sant Jose ha defendido a última hora de este martes una gestión urbanística "diligente" y "transparente" ante el operativo de registro que se ha llevado a cabo desde primera hora del día en el departamento municipal de Urbanismo.

Desde el Consistorio han asegurado, a través de un comunicado, que el alcalde en funciones, Ángel Luis Guerrero, lleva "todo el día" colaborando con una "investigación judicial" que busca "aclarar ciertos indicios que le afectan", sin entrar a detallar cuáles son al encontrarse bajo secreto de sumario.

El alcalde quedará detenido esta noche del martes en el cuartel de Guardia Civil de Sant Antoni tras el operativo de registro que ha llevado a cabo la Guardia Civil durante toda la jornada.

El letrado de la defensa del primer edil, José María Costa, ha señalado que Guerrero se encuentra "preocupado" y con "ganas de colaborar" en la causa, de la que no ha dado ningún dato al señalar que estaba bajo secreto de sumario.

El abogado ha apuntado que le ha pedido al alcalde en funciones "tranquilidad" con el fin de que este miércoles se intente que pase a disposición o "ver qué alternativas tenemos", ha dicho.

Costa tampoco ha aclarado los delitos por los que se acusa a Guerrero, pero ha indicado que han puesto "a disposición toda la información que se ha podido y está al alcance", ha añadido.

La defensa del alcalde ha matizado que no ha visto ningún expediente relativo a la "clasificación jurídica" de los delitos que se le imputan. Aunque ha estado presente en los registros, Costa ha dicho que no sabe lo que buscaba la Guardia Civil. "Buscan y no dicen, es normal y yo lo respeto como investigación", ha afirmado.

En cuanto a la detención del alcalde, el letrado confía en que mañana miércoles continúe el proceso y "veamos resultados", haciendo referencia al levantamiento del secreto de sumario.EFE

