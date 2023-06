Azcón busca un pacto programático con Vox para su investidura como presidente de Aragón

Zaragoza, 13 jun. El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido este martes un primer encuentro con su homólogo de Vox, Alejandro Nolasco, para tratar de llegar a un acuerdo programático de cara a su investidura pero para gobernar en solitario, aunque el partido de extrema derecha insiste en hacer valer sus votos y en entrar en el Gobierno de la comunidad.

Así lo han trasladado ambos tras una reunión en las Cortes que ha durado en torno a 45 minutos en la que Azcón ha ofrecido a Vox ocupar la Secretaría Primera de las Cortes, pero para Nolasco es "insuficiente" y su partido aspira a la Presidencia o a la Vicepresidencia.

En todo caso, ambos han mostrado sintonía en varias cuestiones para intentar llegar a ese pacto programático, como la bajada de impuestos, la sanidad y la listas de espera, las inversiones en carreteras, la importancia de la agricultura y la ganadería, un mayor control en las renovables o la centralidad que deben tener las políticas de natalidad y en favor de la familia.

Nolasco ha entregado a Azcón un documento que espera que lea con detenimiento y acepte en gran medida.

Ambos han decido "aparcar" las discrepancias, que no han aclarado, para avanzar igualmente en la conformación de la Mesa de las Cortes, el próximo 23 de junio, antes de los acuerdos de investidura que se puedan producir.

Azcón ha apelado a respetar los tiempos y ha insistido en que el primer paso es avanzar en un pacto programático con Vox y trabajar al mismo tiempo en la conformación de la Mesa de las Cortes y después "avanzar en lo que puedan ser los hipotéticos o futuros acuerdos de investidura".

Ha decidido no avanzar con Vox en las negociaciones para la investidura hasta que esas cuestiones estén cerradas, sin aclarar si sería antes o después de las elecciones generales del 23 de julio.

Nolasco, por su parte, ha aseverado que para Vox lo más importante es un acuerdo de programa, no los "sillones", pero ha incidido en que su partido es "determinante" y quiere entrar en el Gobierno, no por un "intercambio de cromos", sino para cambiar "de verdad" el rumbo de las políticas de Aragón, sin plantearse aún qué consejerías podrían ocupar.

Ha asegurado que en la reunión no han hablado del Gobierno, porque para eso "hay mucho por andar todavía", pero ha advertido de que Vox hará "valer sus votos" e implementará todas las políticas de su programa que sean posibles desde el Gobierno llegado el caso.

En todo caso, ha reiterado que Vox no aspira a que el PP acepte sus propuestas para ponerlas en marcha, sino a dirigirlas desde el Gobierno. "Esto es como lo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", ha subrayado Nolasco. Si hay un acuerdo programático "lo lógico" es que Vox entre en el Gobierno, ha insistido. EFE

anh/ipl/jlg

(foto)