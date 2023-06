Vilda: "Queremos hacer historia. Estamos en la terna de aspirantes al título"

Las Rozas (Madrid), 12 jun. Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, se mostró ambicioso de cara al Mundial que disputarán en Australia y Nueva Zelanda y reconoció que quieren "hacer historia" al tiempo que situó a su equipo "en la terna de aspirantes al título".

"Queremos hacer historia. Estamos en la terna de aspirantes al título, pero ahora mismo no sería justo no pensar en el nivel de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Brasil... hay seis, siete u ocho selecciones. Todo está cada vez más equilibrado, los niveles están más parejos y queremos estar ahí luchando", dijo.

"Está claro que España es una de las aspirantes a este campeonato, de las que van a luchar. Tenemos muchísimas ganas de llegar lejos, de focalizarnos en competir cada partido. Es absurdo pensar en lo último, perderíamos energía en el rendimiento de las jugadoras en cada partido. Vamos a ir a ganar cada partido. Estamos deseando y nos encantaría jugar siete, si lo hacemos sería una grandísima noticia y tenemos la máxima ambición", añadió en la rueda de prensa posterior al anuncio de la prelista.

Sobre esta, indicó: "Estamos muy contentos y satisfechos. Ha sido una temporada especial, dura, nos ha servido a todos para aprender. Es una lista continuista en cuanto al bloque y con algunas incorporaciones que hacen al equipo más fuerte. Son jugadoras que están comprometidas".

En ella han entrado tres jugadoras (Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey) de las 15 que enviaron un correo electrónico a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitando no ser convocadas hasta que no cambiasen ciertas "situaciones" que afectaban "al estado emocional, personal y de rendimiento”.

"La federación, desde el presidente hasta abajo, siempre ha estado abierta al diálogo y se ha mostrado en pos de solucionar el conflicto. Está prácticamente resuelto, quedarían algunos detalles. Nosotros estaríamos encantados de que fuera así, pero no lo es. Nos fijamos en las jugadoras que están comprometidas", señaló.

"Ha habido conversaciones privadas que no vamos a desvelar y esas, y en las que he tenido yo directas con las jugadoras, no han llevado a tomar esta decisión. El bloque que ha estado viniendo con la selección está con nosotros. Algunas han venido y estoy convencido de que van a trabajar y a estar con el grupo, luchando por la camiseta de su país", añadió.

En este sentido no cree que el retorno de esas tres futbolistas afecte al grupo: "Habrá concordia, tranquilidad, armonía. El objetivo de competir con la selección y luchar por un Mundial es enorme, más que un motivo para estar todos juntos. Si todos, también prensa o aficionados, vamos a la vez y juntos no habrá quien nos pare en este Mundial. Estoy contento, con confianza, muy motivado".

"Las 30 que vienen son deportistas que van más allá de lo que podamos pensar fuera, quieren hacer un grupo potente y tener a las mejores futbolistas al lado, que miren y vean que van con las mejores. El día a día, el entrenamiento, el vivir el deporte por dentro hace que te unas. Dentro hay una competitividad para ganarse el puesto, eso es deporte. Estoy convencido de que vamos a volver a formar un grupo unido que va a volver luchar junto", manifestó.

En relación a la capitanía, expresó: "Vienen tres capitanas que han estado toda la temporada ejerciendo, estamos contentos con cómo lo han llevado a cabo. Hay jugadoras con liderazgo lleven o no el brazalete. La ascendencia de Irene, Alexia, Jenni... la pueden ejercer con y sin brazalete. No me preocupa".

Asimismo se mostró "seguro" de que se llegará a un acuerdo para poder ver el Mundial por televisión en España y se refirió a la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid femeninos: "Me encanta. Que salten chispas en el campo es una grandísima noticia porque eso significa que hay competitividad".

"Me consta que cuando acaban los partidos se dan la mano como deportistas. Problemas que no lo han sido se han solventado antes de entrar en el vestuario. Es una rivalidad sana y me gusta que cada vez se vea más en el fútbol femenino", completó. EFE

cmg/jl